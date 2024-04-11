饒舌歌手Diddy被爆性侵Justin Bieber 哈里王子竟係性愛派對VIP?

現年54歲的美國饒舌歌手Diddy涉嫌性販賣，於上月尾被美國聯邦執法部門荷槍實彈突擊上門搜捕，Diddy兩名兒子Justin和King Combs當場拘捕，而Diddy則漏夜坐私人飛機逃至，行蹤成謎。由於涉嫌性販賣，所有跟Diddy有關的恐怖傳聞亦被爆出，包括名人權貴參與Diddy舉辦的性愛派對，更牽涉到疑似性侵Usher、Justin Bieber等巨星。

Diddy去年11月被歌手舊愛Casandra Ventura（Cassie）控告強姦及家暴，接二連三爆出性醜聞。（Getty Images）

Diddy於1997年推出《No Way Out》而爆紅，翌年就奪得格林美最佳Hip Hop專輯，成為舉足輕重的饒舌歌手。多年來他除了發展個人音樂及監製事業，更發掘了不同音樂人及歌手，同時涉獵不同範疇的生意。由2017年開始曾有不同人出面指證被Diddy強姦，當中包括歌手舊愛Casandra Ventura（Cassie）及音樂監製Rodney Jones等。

有網民翻查昔日相關片段及新聞，發現兩段Diddy與Justin Bieber的詭異舊片。（網上片段畫面）

當時只有15歲的Justin在16歲生日前跟Diddy居住48小時。（網上片段畫面）

事件引起網民關注，有網民翻查昔日相關片段及新聞，發現兩段Diddy與Justin Bieber的舊片，有不少人表示看完後都認為當時還未成年的Justin Bieber疑似性侵過對方。片段中，當時只有15歲的Justin在16歲生日前跟Diddy居住48小時，雖然至今沒有人知道48小時發生過什麼事。相隔一段日子後，Diddy再次相遇Justin時，質問Justin為何不再與他「一起玩」，大批網民留意到Justin的肢體預言，顯示他被Diddy侵犯過。

Diddy再次相遇Justin時，質問Justin為何不再與他「一起玩」。（網上片段畫面）

有不少網民開始好奇為何Justin Beiber會跟Diddy扯上關係，當時Justin被Usher發掘，而Usher就是Diddy的徒弟兼監護人，Diddy亦成功捧紅了Usher，兩人關係親密。不過及後有傳媒爆料，指兩人關係非比尋常，更會每晚睡在同一張床。另外，Diddy已故前妻Kim Porter的妹妹Tamia曾經公開拍片，大爆Diddy奪去Justin的初夜，更指Justin被Diddy多次性侵，同時亦性侵過Usher、Neo、韋史密夫（Will Smith）等歌手。

Diddy已故前妻Kim Porter的妹妹Tamia曾經公開拍片，大爆Diddy奪去Justin的初夜。（網上片段畫面）

Justin Bieber未成年已經紅遍全球。（VCG）

有網民推測Justin Bieber年紀輕輕就遇上不幸的事，才令他患上抑鬱兼行為怪異。（VCG）

另外，Diddy性販賣及強姦案件正在調查中，剛才提及到被Diddy迷姦的音樂監製Rodney Jones正式起訴Diddy，更提交了73頁的訴訟，當中包括一份經常出席Diddy舉辦的性愛派對的VIP名單，當中包括知名運動員、政治人物、音樂人、王室成員，而英國哈里王子亦在名單上，隨即成為外界關注的焦點。

哈里王子年輕時熱愛夜蒲。（VCG）

有指哈里王子是Diddy性愛派對的VIP。（VCG）

有指哈里與哥哥威廉早於2007年戴安娜王妃紀念音樂會上認識Diddy，但喜歡參加派對的哈里多年與Diddy一直保持聯絡。雖然暫時未有證據指出哈里牽涉任何不當行為，但有大批網民就很好奇為何王室成員會跟一位音樂監製關係如此緊密。