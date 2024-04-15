盧信宥為自己學院揀蟀仲做埋表演嘉賓　跳舞搞到發生件恐怖事...

《全民造星V》的參加者盧信宥（Ash）最近回到吉隆坡為自己的演藝訓練學院在商場內舉辦的歌唱比賽showcase擔任評審及表演嘉賓，現場還發生一件事勁恐怖……

盧信宥最近回到吉隆坡為自己的演藝訓練學院在商場內舉辦的歌唱比賽showcase擔任評審及表演嘉賓。

盧信宥表示籌備今次的活動花了不少心血同時間，由海選到決賽當日參賽者的表現都帶給他無限驚喜。作為其中一位評判，盧信宥表示身負重任，由於各位表現優異以致結果難以抉擇，最終考量選手各方面條件以及市場因素才得以選出得獎者。

盧信宥身負重任最終考量選手各方面條件以及市場因素才得以選出得獎者。

除了歌唱比賽物色優秀學員之外，今次舉辦嘅活動亦都包含showcase展示環節。目的希望讓更多有才華的學員，有機會在公開場合和平台展現出來，亦希望他們這一段時間在學院掌握到的技巧和知識，能夠有一個實踐的平台得以發揮。當中包括modelling catwalk環節，男女組合跳唱等。他表示：「自己也是過來人，希望能透過藝能教育提供市場上短缺的演藝平台，促進行業發展」

今次舉辦嘅活動亦都包含showcase展示環節。

不過今次盧信宥與練習生表演時發生了一段小插曲。作為壓軸項目嘅男組合表演，Ash帶住其中四位練習生登場演唱，點知表演跳唱得太落力，令到本來set好的背景LED畫面突然消失了！盧信宥說：「我表演時太投入冇留意到，後來司儀才告訴我『震爆』了LED。」

盧信宥與練習生表演時發生了一段小插曲。

作為壓軸項目嘅男組合表演，Ash帶住其中四位練習生登場演唱，點知表演跳唱得太落力，令到本來set好的背景LED畫面突然消失了！

當日更有一班專程由香港飛到大馬支持他的「柚蜜」，她們特意送來的花籃和現場食物應援，令到盧信宥十分感動。