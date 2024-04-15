盧信宥為自己學院揀蟀仲做埋表演嘉賓 跳舞搞到發生件恐怖事...
撰文：胡凱欣
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《全民造星V》的參加者盧信宥（Ash）最近回到吉隆坡為自己的演藝訓練學院在商場內舉辦的歌唱比賽showcase擔任評審及表演嘉賓，現場還發生一件事勁恐怖……
盧信宥表示籌備今次的活動花了不少心血同時間，由海選到決賽當日參賽者的表現都帶給他無限驚喜。作為其中一位評判，盧信宥表示身負重任，由於各位表現優異以致結果難以抉擇，最終考量選手各方面條件以及市場因素才得以選出得獎者。
除了歌唱比賽物色優秀學員之外，今次舉辦嘅活動亦都包含showcase展示環節。目的希望讓更多有才華的學員，有機會在公開場合和平台展現出來，亦希望他們這一段時間在學院掌握到的技巧和知識，能夠有一個實踐的平台得以發揮。當中包括modelling catwalk環節，男女組合跳唱等。他表示：「自己也是過來人，希望能透過藝能教育提供市場上短缺的演藝平台，促進行業發展」
不過今次盧信宥與練習生表演時發生了一段小插曲。作為壓軸項目嘅男組合表演，Ash帶住其中四位練習生登場演唱，點知表演跳唱得太落力，令到本來set好的背景LED畫面突然消失了！盧信宥說：「我表演時太投入冇留意到，後來司儀才告訴我『震爆』了LED。」
當日更有一班專程由香港飛到大馬支持他的「柚蜜」，她們特意送來的花籃和現場食物應援，令到盧信宥十分感動。