香港名媛圈聚會身家一個比一個狂　千億孫新抱拒相夫教子做闊太

林建岳的長女林恬兒家世顯赫，絕對稱得上香港頂流名媛，她在上流社交圈人緣甚廣。最近她又分享一班名媛貴婦支持名媛柳王明琪 (Anne Wang-Liu)活動的照片，位位都身份顯赫，身家一個比一個狂。柳王明琪是富商柳公健太太，柳公健現任是香格里拉（亞洲）項目管理副總裁，而柳王明琪亦是馬來西亞首富郭鶴年的堂侄女，曾任職銀行界多年的她近年選擇轉換跑道，醉心於慈善事業和藝術活動。

闊太聚會，大家認得邊個？下排左三為柳王明琪。（IG/@emilylam.ho）

聚會當中，最為人熟悉的就是汪氏姊妹，汪詩詩與甄子丹結婚，片約不斷的甄子丹身家豐厚，名下物業眾多。而汪圓圓就嫁給了身家至少453億港元的「玩具大王」蔡志明兒子蔡加讚。而現任蘭桂坊集團主席，有「蘭桂坊之父」之稱盛智文的新抱Melinda Zeman (上圖，上排右一)，Melinda Zeman同樣出身富貴。

最為人熟悉的就是汪氏姊妹。（IG/@emilylam.ho）

最出眾的絕對是新世界發展主席鄭家純的孫新抱余雅熲（Jennifer），鄭家純家族以221億美元（約1723.8億港元）身家位列香港第3位，絕對是超級富豪！余雅熲曾任高盛證券及債券執行董事，美國哥倫比亞大學畢業。余雅穎嫁給豪門繼承人鄭志剛後，婚後並未在家相夫教子做闊太，對教育充滿熱誠的她，反而投身教育界，創辦周大福教育集團，是香港專業升學教育顧問機構ARCH Education的聯合創始人，現為維多利亞教育機構校監、德思齊加拿大國際學校校監、地利亞修女紀念學校校董，以及香港威雅學校董事會成員。

左一為鄭家純的孫新抱余雅熲（Jennifer）。（IG/@emilylam.ho）