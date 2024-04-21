哈爾濱一九四四劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+簡介

《哈爾濱一九四四》陸劇又名(哈尔滨一九四四/沒有我的城)，改編自同名小説。由王小槍作為編劇，張黎為執導，秦昊、楊冪領銜主演。《哈爾濱一九四四》是一套原創近代的革命劇為題材的電視劇。內地人氣花旦楊冪，已經有一年沒有發佈電視劇作品，而今次的作品，楊冪的劇份也相對的比較少，反而秦昊就一人飾2個角色。到底今次楊冪的表現如何? 《哈爾濱一九四四》是否又可以成為楊冪新一套爆劇? 我們拭目以待。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《哈爾濱一九四四》｜劇情大綱

1939年，東北地區遭受了遼河的侵襲，南滿地區也深受災害，處處民不聊生。生命危在旦夕的姐弟關雪（楊冪飾）和關凱遇到宋卓武（秦昊 飾），卓武毅然出手幫助他們。後來，土匪突襲，三人自此天南地北，音訊全無。

1945年，哈爾濱已成為偽滿的世界。而關雪（楊冪飾）則成了特務科科長。突然關雪得知當年參與殺害卓武的暴民的下落，她驚愕發現，誤認為和暴民搏鬥的人是卓武。當關雪呼喚卓武的名字時，小巡警宋卓文（秦昊飾）料及關雪誤認他為多年失散的雙胞胎哥哥。關雪又驚又喜並邀請卓武(卓文)加入特務科。

卓文是一名中共地下黨員，其黨一直希望滲透偽滿的特務機構。在黨的支持下，卓文以哥哥的身份進入特務科。但是，面對性格不同的卓文(卓武)，關雪警惕地逐步試探他的真實意圖。為了查明地下黨被捕人員的秘密監禁地點，宋卓文（秦昊飾）充分利用自己對工作流程的熟悉，藉著一步步的調查，終於找到了關鍵的線索，成功解救出地下黨員並揭露了更大的陰謀。

在宋卓文竭力贏得關雪和日本高官的信任之際，特務科中突然有人目擊到另一個與卓文長得一樣的人。宋卓武突然出現，讓卓文陷入了前所未有的困境。衝動的卓武常無意間破壞卓文的行動，之後兩兄弟開始合作，令地下黨成功查明並阻止了日軍和蘇聯的行動，並找到了潛伏在地下黨內部的偽滿特務。

《哈爾濱一九四四》｜劇情案件

哈尔滨一九四四@Weibo

《哈爾濱一九四四》播出時間｜最新追劇日曆

《哈爾濱一九四四》一共有40集，由愛奇藝、東方衛視、江蘇衛視、北京衛視播放，愛奇藝VIP會員每週日至週四19:30各更新2集，每週五至週六19:30各更新1集（首日VIP6集）而非會員就每日更新1集。

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《哈爾濱一九四四》｜演員人物關係圖

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《哈爾濱一九四四》｜演員

秦昊 飾 宋卓文/宋卓武

卓文和卓武是一對相貌相似但性格卻截然不的兄弟。卓文深思熟慮，冷靜而聰明；而卓武則性格衝動，身手敏捷。

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楊冪 飾 關雪

外表美麗，但實際上心狠手辣。對背叛的人，絕不手軟。

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張子賢 飾 潘越

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欒元暉 飾 胡彬