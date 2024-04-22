李龍基又破戒受訪　認一生不乏女伴　曾因王青霞事件灰爆不想做人

李龍基與女友王青霞本來愛得高調、出雙入對，對傳媒亦有問必答，但自從女友開始被指犯法及被捕後，他曾表示不再受訪、亦不再公開講王青霞。不過近日他一再破戒，除了接受梁思浩網台節目《娛樂好好玩》訪問外，亦接受了顏聯武《霎時衝動》訪問，承認自己一生不乏女伴，坦言自事件後曾萬念俱灰、人都不想做。此外，他又提到盧宛茵送了首歌給自己，歌詞內容為「講大話是罪」。



李龍基曾表示不再受訪、不再公開講王青霞。不過近日他一再破戒，日前又接受了顏聯武《霎時衝動》訪問。（霎時衝動）

李龍基上顏聯武的網台節目宣傳新歌《雲淡風清》，他說自己本來講過不再受訪，打算推卻對方訪問邀請，解釋為何破戒，「因為有一段時間事實好困擾，日日都俾啲傳媒啄住啄住，我當初係幾辛苦，我就話唔好嚟啦，唔好接受任何訪問，但係我諗諗深一層你唔係同我訪問，你係同我傾偈啫。」

李龍基宣傳新歌《雲淡風清》。（D100 Radio）

李龍基眼見身邊很多朋友離世，更覺得其實所有事情淡淡然過去就算。（資料圖片）

顏聯武提到李龍基一生似乎不乏女伴、有女人緣，他也坦承：「我都覺得係。」對方就讚他處理得體，似乎未試過有桃色糾紛或尷尬事件，李龍基說：「我都好明白，我哋喺觀眾面前，所以做嘢一定要好小心，當然有女人緣或者好多異性黐埋嚟，我都好清楚，我有底線，保護得好好，所以so far so good。」以前去到哪都有王青霞陪伴，目前對方正在收柙所，基哥正努力適應著一個人的生活，「從來未試過好似而家咁返到屋企四面牆，所以命運安排真係好得意。」

李龍基自言一生不乏女伴，如今與女友分隔牆內外，要一個人在家裡對住四面牆，他十分難受，曾有過不想做人的念頭。（資料圖片/潘樂文、麥超億攝）

李龍基自問是很豁達的人，一生亦見盡風浪，但這段日子都被事件搞到自亂陣腳，最初更非常難受，「70幾年，忽然間有啲咁嘅嘢發生真係亂㗎，亂到我真係有一個禮拜差唔多瞓唔到食唔到，做人冇晒目的，好似……我唔想做人啦。（有冇驚自己過唔到？）我真係驚㗎，也曾有咁嘅念頭，萬念俱灰，人都唔想做咁滯，乜嘢都唔想做，甚至乎我最鍾意嗰啲模型飛機我都唔去做，我覺得冇意思，做乜都冇意思，後來我就發覺咁樣好大件事，唔得喎。」雖然都有很多擔憂，但直至近來，李龍基的生活開始重回正軌，被問「有冇諗過搞成咁？」時，基哥就認為是上天安排，考驗二人是否情比金堅。

李龍基又說，後生時好搏命，一晚去歌廳夜總會酒廊唱足八場，但失去了健康，他自爆：「往後嘅日子要還，嗰陣時睇醫生，醫生同我講你再係咁落去係喺懸崖邊，再過少少已經黐線，嗰時我已經瞓唔到，一瞓就成身冷汗，精神好繃緊。」（D100 Radio）

被問近來聽什麼歌，李龍基說這段日子較清閒，自己一個在家彈結他、唱英文歌，顏聯武說盧宛茵曾分享很喜歡聽The Beatles，基哥就突然唱出老歌《The It's A Sin To Tell A Lie》，說：「係佢（盧宛茵）教識我呢一隻歌嘅，講大話係罪，佢畀我聽㗎。」顏聯武即追問，新聞評論中有不少人都抨擊李龍基是講大話的人，問他有何看法，他說自己冇所謂，因為講這些法的人都不認識他，他們推測自己是這樣的人，不代表就是真。

盧宛茵向李龍基推介《The It's A Sin To Tell A Lie》，指「講大話是罪」。（資料圖片/梁碧玲攝）

對於被指是講大話的人，李龍基指別人怎麼說都好，不代表是真。（資料圖片/潘樂文、麥超億攝）

早前甄妮曾批評李龍基「扮豬食老虎」，雖然其後收回，但李龍基都有提起：「我講唔講大話，我永遠覺得天知地知，我自己知，若然我真係成日講大話，某某巨星都講過話我扮豬食老虎，我喺呢幾廿年嘅生涯裡面應該俾人發覺咗，唔係而家先嚟發覺呀？」（真理越辯越明定係真理唔好辯呢？）真理唔需要辯，冇用㗎。」