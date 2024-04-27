(留）Matt擁超長30cm陰莖嘆難搵女伴　想做縮細手術：手術費太貴

英國男擁30cm生殖器官，生活上卻遭遇十分多煩惱。網上討論區常出現一句「連登仔自稱有30cm」，表面上指這些人擁有30cm，實則是自嘲一些「連登仔」自誇、自大。在亞洲區來說，30cm是一個幾乎遙不及及的事，但現實中卻竟有人擁有30cm生殖器官！



英男Matt Barr擁30cm陰莖。（YouTube截圖 / This Morning）

據外媒報道，英國一位名叫Matt Barr的40歲中年男人日前登上英國著名電影節目《This Morning》，他在節目坦言自己擁有12英吋陰莖，即大概是30cm，在普遍擁有5.5英吋的男性之中，他可謂是「出類拔萃」，神一般的存在，可是雄偉的「小弟」帶給他的不是自信、功成名就、無限女人緣，而是各種煩惱，甚至連人際關係，兩性生活，衣着，甚至是運動都構成困擾，他更一度想接受縮小陰莖手術。

在節目中，他向主持人透露，自己在學時與同學一起洗澡，才發現自己天賦異稟的大小，他說：「大家都是第一次看到自己以外的其他人（下面）長什麼樣子。小時間我的父母給了我一本性教育的書，我只發現自己比書上說的稍為大和軟一些，但當時我覺得自己還是正常的。」

30cm就係咁！（YouTube截圖 / This Morning）

節目中，他也指出，雖然年輕時為雄偉的「小弟」而自豪，但隨着長大就發現了很多不便之處。例如，他上瑜伽課時，就因為「小弟」的尺寸引起極大的誤會，被認為是有反應，因而直接被請出課堂。他說：「我穿了一件非常寬鬆的襯衫和短褲，但由於瑜伽姿勢，所以人們還是產生了錯誤的想法。」

主持人問道約會的情況時，Matt就回答女伴會投訴他的「大小」：「很困難！因為很難跟她說出我身體的情況，也很難說出口。」Matt其後也表示，曾有一名女性主動提出與他「約會」，原來只是想找他一起拍攝xxxxfans的影片賺錢。他也表示，也曾有成人影片業者邀請他出演，他說：「這是一件困難的工作，很明顯地不適合我。」

Matt表示曾考慮過做縮小陰莖手術，但手術費實在太貴了！（YouTube截圖 / This Morning）

主持人也問道一個關鍵問題，有否考慮過做手術將「小弟」縮小。Matt回答：「我有考慮過，但那是一個非常昂貴的手術，需要15,000英磅（約港幣15萬）。明顯地也不是一個經常都會進行的手術。」

在一篇外媒報道中也提到，Matt Barr曾在一次性行為中，用陰莖揮向女伴，但最終結果相當尷尬，因為那名女伴被他的陰莖擊暈了。該篇報道還表示，他的陰莖就像是一件武器一樣。