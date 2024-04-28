ViuTV性感女主持遭已婚舊愛纏繞　曾被對方推去財仔借錢再拍枱鬧

有ViuTV隱藏靚女主持之稱的李賢（Leanne），因不時以性感打扮示人而被留意，早前更首度參與劇集《飛黃騰達》拍攝，片中有大膽演出而引起討論。近日李賢就在社交平台自爆被已婚的前度纏上，講到激動時她更力數對方當年不是，說對方當日曾嫌自己配不起他而拒絕公開關係，又推李賢代自己向財務公司借錢等等，表示：「佢啲衰嘢要寫出嚟嘅話，分分鐘厚過本百科全書！」求對方俾自己Move on。



李賢目前正身處馬來西亞，但她就在社交平台分享被舊愛纏繞一事。（IG@leeyin_leanne）

李賢被鍾培生相中，邀請她擔任旗下拳賽的女主持。（IG@leeyin_leanne）

李賢日前在社交平台說：「被前度纏上了。」不少網民留言問個究竟，又擔心她的安全。她之後再解釋與這位前度的關係，稱分手後已封鎖對方，雖然男方的父母對自己很好，但因為不想節外生枝，所以連他的母親患病都不敢慰問。幾個月前，二人在街上重遇，原本李賢想扮睇唔到，誰知男方大叫他的名字，幸好當時她正傾緊電話，可以打聲招呼就走，但事情並無因而結束。

李賢因性感打扮引起不少話題。（IG@leeyin_leanne）

早前李賢拍《日本打橫行》時，獲蝦條哥影靚相留念。（IG@leeyin_leanne）

李賢說這位舊愛現時已婚，但用了另一個號碼傳訊息給她，說可以贊助她美容等，自己客氣應了句就不再理會，她續說：「巧合嘅事就發生了，上星期去咗個event到做mc，有個女仔成日都望住我，到完show我喺廁所見到佢，佢突然表示自己係我呢個ex嘅老婆，尷尬到盡頭，我唔知比（畀）咩反應好，點解要相認呢其實？Anyway我嘅言談之間都忍唔住表露咗：『咁都啃得落，辛苦你』我冇心，但忍唔住，sor。」

李賢早前擔任活動主持，被一名女子緊盯著，事後對方上前「相認」，原來便這是名舊愛的老婆，令她感到非常尷尬。（IG@leeyin_leanne）

其後那位前度再找她，說有客戶想找主持拍片，並表示：「後尾原來係佢自己想搞新生意搵我做宣傳，仲叫我收平啲。大佬，你以前咁對我，真係好意思問得出嗰下好嘢，佢見我冇應佢，就留咗句：『知你諗咩，得閒打俾我傾下』我唔明點解要搵前度做嘢？全世界又唔係得我一個幕前，又要令老婆唔開心。」她覺得最討厭的，是這位前男友自以為了解她，說「知你諗咩」，並把她當作以前的自己。

早前李賢在ViuTV劇集勾引人夫陳安立，引起不少討論度。（IG@leeyin_leanne）

李賢之後就忍不住大數對方，斥他有現任仍不懂避嫌，重提當日分手理由：「就係太自私同勢利，只要對自己有利益就唔考慮身邊人感受！」她力數拍拖期間受過的氣，原來男方曾叫她去搵財仔借錢，「嗰陣成日嫌我太普通配佢唔起，唔肯公開關係，明知盒朱古力過期都要送俾（畀）我話費事浪費，自己生意失敗但TU（個人信貸評分）差就叫我幫佢去財務公司借錢，又唔肯陪我去，到我借完返嚟發現原來啲息口好高（我嗰陣時真係唔識），本身要出去借錢已經好驚，返到去仲要比（俾）佢拍枱鬧到我喊，平時又突然發脾氣打嚟話冇錢洗（使）叫我過錢比（畀）佢。佢啲衰嘢要寫出嚟嘅話，分分鐘厚過本百科全書！不過我認自己當初係傻西瓜，但而家可唔可以比（俾）我move on？」

睇李賢爆被舊愛滋擾全文：

不少人都留言批評這個舊愛，叫李賢不要理他，並批評叫女友借錢的男人好失敗，李賢就說自己當日都有問題，被利用而不懂反抗，覺得自己好廢。另外亦有人建議李賢直接找他老婆報告事件，但她就指自己冇對方聯絡方式。