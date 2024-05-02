鍾鎮濤疑因打尖食澳牛惹不滿被公審　網民留言風向竟令人意外

簡稱「澳牛」的茶餐廳以「光速餐」和服務態度有性格而聞名，但多年來受本地人及遊客熱捧，即使在飲食業叫苦連天之際，仍然繼續大排長龍，就連明星都是他的捧場客。

澳牛無論何時都排長龍，完全唔憂做。（資料圖片/余月明攝）

有網民在社交平台放上一張鍾鎮濤的照片，分享自己的遭遇，他說：「原來澳牛是可以插隊的。五一排隊吃澳牛，突然有個男人帶著兩個小妹妹走到前面：『三個人，可唔可以安排下？』好熟悉的聲音，抬頭一看是鍾鎮濤。其實當時安排座位的伙記走開了，他好像在對空氣說話，不過澳牛沒有當他是空氣，真的很快安排了他入座。」

有網民分享自己遭遇，稱自己食澳牛時被鍾鎮濤打尖。（圖片來源：X）

他其後還補充：「我一直以為澳牛好串，皇帝來了都要排隊，但原來澳牛真的好串，他想誰插隊就誰插隊。」原Po有不少人都認為鍾鎮濤不應恃著明星身份插隊，亦有人覺得是餐廳為了討好名人放棄其他排隊食客，極不可取。不過事件被放上討論區後，風向竟然大逆轉！

網民說當時B哥哥與兩個小妹妹一起，不知道是不是他兩個愛女鍾懿和鍾幗呢？（資料圖片/梁碧玲攝）

原本的貼文下，反應以不滿B哥哥和餐廳為主。（圖片來源：X）

討論區上大部人都對此見慣不怪，認為社會本來就不公平、明星一向有特權，有人說：「B哥哥係話可唔可以安排下，係請問唔係命令，澳牛又肯安排，所以唔算打尖。」、「餐廳畀就得㗎啦」、「茶樓日日有熟客同個部長熟都打尖拎枱啦，都唔係新聞」、「如果佢名氣大過鍾鎮濤，佢都可以直入」也有人認為如果原Po者如此不滿，應當面向B哥哥或餐廳表達。當有人說B哥哥都71歲，叫原Po主別勞氣、當讓一讓長者時，卻有更多人表示根本看不出他已經年過70。

事件被放上討論區後，大部分香港網民都見慣不怪。（連登討論區）