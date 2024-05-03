「女團教母」西半山豪宅偶遇鄰居　至少9個物業揸手成億萬富婆

現年74歲的薛家燕入行逾65年拍過無數影視作品，永不言休，依然活躍於演藝圈，她亦積極培育演藝人才，曾發掘不少童星，莊錠欣（Elkie）、鍾柔美（Yumi）、區明妙（Miu Miu）、雲浩影（Cloud）等都是她的門生，家燕姐亦因而被封為「女團教母」！一向好有觀眾緣的家燕姐，每逢遇到粉絲都表現親民，日前有網民曬出合照，並寫道：「和港星一個小區是怎樣的體驗？今天出門真幸運，社區電梯偶遇鄰居家燕姐，她笑容燦爛，主動跟我們打招呼，親切的跟我們拍照，非常高貴與精緻。」

家燕姐依然活躍於演藝圈！（IG@kayinsit）

貴氣十足。（IG@kayinsit）

主持電台節目。（IG@kayinsit）

該網民續說：「她問我是從哪裏來的，我說黑龍江；她很驚訝：哇，那麼遠。怎麼都不敢相信她74歲了，而我的臉卻比她大了一圈，港星一個個真是太年輕了。」相中所見，家燕姐頭戴藍色帽，身披一條絲巾，再配以珠寶首飾，一身打扮貴氣十足，她在大堂升降機前同鄰居合照，笑容親切。

日前有網民透露偶遇鄰居家燕姐。（小紅書圖片）

親民合照。（小紅書圖片）

家燕姐曾在節目中公開豪宅巨廳。（YouTube影片截圖）

空間闊落。（YouTube影片截圖）

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據知家燕姐現時住在西半山殷樺花園，一向愛買樓投資的她，多年來在物業市場上獲利頗豐，至今持有至少9個物業，總市值過億元，單單在西半山殷樺花園就有3個單位，於1996年至2009年間先後買入，當時買入價約600萬至800萬元，現時每個單位已升值至超過兩千萬元。此外，家燕姐亦於2008年以約300萬元購入觀塘一個2000呎工廈單位作家燕媽媽藝術中心，其後又用過千萬購入下層同樣單位作擴充。2018年家燕姐兒子石耀庭（Jackson）同新抱陳素怡（Zoe）結婚，榮升奶奶的家燕姐送樓送首飾、包辦兩場盛大婚宴等，豪擲四千萬娶新抱，當中包括市值兩千萬元的西半山豪宅單位，認真大手筆！

薛家燕兒子石耀庭（Jackson）在2018年迎娶女友陳素怡（Zoe），家燕姐送上6層金豬牌以及價值超過30萬、重量級的「流星錘」龍鳳鈪。（微博@薛家燕）

榮升奶奶。（IG@kayinsit）

6層金豬牌。

好開心！（IG@kayinsit）

家燕姐特別將屋企隔籬單位送給兒子同新抱：「安排隔籬單位畀個仔同新抱，我新抱好懂事，好乖巧。」（《日日媽媽聲》截圖）

有孫萬事足！（IG@kayinsit）