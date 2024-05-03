48歲頂流視后街頭被捕獲打扮勁青春　一舉動震驚網民獲激讚零架子

現年48歲的佘詩曼憑台慶劇《新聞女王》橫掃三獎，成為首位三屆視后，令她人氣急升，大受香港及內地人氣高企。不用工作的日子，私底下佘詩曼外出都非常低調，日前再被網民捕獲獨自在中環行街，獲大讚衣着激似少女。

佘詩曼憑《新聞女王》成為首位三屆視后。（IG圖片）

佘詩曼人氣急升。（IG圖片）

繼日前有網民在商場巧遇佘詩曼兼合照後，昨日再有網民在小紅書興奮表示在中環成功捕獲佘詩曼，並留言寫道：「……幾分鐘前深情渙散的本人往大館走，突然看到佘詩曼女士跟我面對面！！我愣了兩秒才拍了一張背影，姐姐始終面帶微笑，非常Fit，狀態也太美好了吧。所以香港明星出門這麼隨意鬆弛的嗎？」

再有網民在小紅書興奮表示在中環成功捕獲佘詩曼。（小紅書）

網民大讚佘詩曼打扮青春。（小紅書）

照片中，佘詩曼身穿粉紅色Oversized衛衣及黑色Leggings，背着逾3萬港元的Chanel白色手袋現身中環街頭，打扮青春如二十多歲的少女般。期間有不少途人認出，佘詩曼依然保持微笑，不過令人詫異的，是她沒有戴上帽子或太陽眼鏡，亦沒有助手「護駕」，非常貼地，有網民留言表示：「她竟然不帶保鑣，我震驚了，內地是個明星都帶一堆保鑣」、「哇，口罩都沒帶，就是像普通人一樣走在街上，香港明星真的只是把明星當職業而已」、「香港的藝人主打一個鬆弛且沒有架子，職業素養普遍較高」、「好青春活力的感覺」、「遠處看跟個二十多歲小姑娘似的」。