Edan後援會仍處於真空狀態　望盡快解決︰想搵專業人士受薪去做

霸總E現身尖沙咀出席品牌活動。。（梁碧玲 攝）

完成MIRROR新加坡巡唱返港後，Edan 今晚（3日）以霸總look現身尖沙咀出席品牌活動。雖然昨晚夜機抵港，但Edan 話返到屋企仲有時間同小如豬傾偈談心，同時亦有足夠休息時間。而講到姜濤嘅鼻鼾影片，Edan表示雖然未聽過晒11位兄弟嘅「演奏」，但姜濤嘅大聲應該入三甲，而另外兩位，分別係Anson Lo同AK，又話自己好少打鼻鼾。

Edan曾在《過時過節》與談善言合作，兩姐弟今日再聚，Edan大讚家姐勁弗。（梁碧玲攝）

活動上，Edan與「家姐」談善言再見面，他大讚對方身材弗爆，問到要唔要比拼，Edan 笑言「輸硬嘅嘢我係唔會做。」雖然拒絕比身材，但Edan就十分歡迎同家姐合作拍戲，仲話無論演老竇定出軌對象都可以。

Edan拒與「家姐」鬥弗。（梁碧玲攝）

Edan將在6月與陳凱詠(JACE)、魏浚笙(Jeffrey)及邱彥筒(Marf)開騷，他表示已在籌備，但會否勁歌熱舞就到時才揭曉。另外，MKV今日公佈將在6月一連四日舉行MIRO見面祭，Edan 表示未知詳情。「都希望盡量見到大家，講真fans都好辛苦，又巡迴又謝票，呢半年大家都好忙碌，同埋又唔係咁易見我哋，有呢個MIRO見面會，我哋辛苦啲都唔緊要。」

Anson Lo昨晚抵港時，話要自己煮宵夜，Edan回帶同教主嘅煮嘢食時刻，都話一試難忘。（梁碧玲攝）

而提到後援會一事，Edan表示仍在與公司溝通當中，希望盡快有定案。「我自己都想搵專業人士受薪去做呢件事，本身fans無人工去做都係靠愛同心力去完成，專業團隊的話會比較易解決啲，安排同管理都會易啲。今次會小心啲，想一了百了，又唔會好困擾。」Edan 早前自行分享宣傳硬照，他表示方式有趣，而且唔算複雜。