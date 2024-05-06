林穎彤惹官非今上庭應訊 澄清沒有被無綫雪藏：仍有工作安排

無綫藝員林穎彤和鄭雋熹涉嫌於去年8月2日與虐兒案中的女童母親一行6人，到大埔那打素醫院欲探望女童，期間與醫護人員發生爭執，女童母親一方眾人情緒激動，在走廊內大吵大鬧造成滋擾。遭警方拘捕被控「在醫院作出出擾亂秩序的行為」，案件今日（6/5）於粉嶺法院開審，證人社署女社工作供完畢，星期三再訊。

林穎彤步出法院。（葉志明攝）

下午5時許，鄭雋熹和林穎彤散庭先後步出法院接受《香港01》訪問時表示：「心情都係平常心，因為今日只係第一日，咁所以所有嘢都會交俾律師去處理，同埋而家因為審訊期間，變咗我唔能夠講太多案情嘅嘢，希望大家見諒。（要審4日會否有壓力？）咁又唔會有壓力，都希望個真相出到嚟，加上我哋做藝員係經得起壓力。」

案件審4日，鄭雋熹表示沒冇壓力。（葉志明攝）

林穎彤表示：「其實仲有3日要審，如果你問我有冇信心，我暫時就唔評論住。（有冇影到工作？）暫時都冇影響，因為之前報讀咗課程，仲考埋個試，而家等緊佢哋寄成績俾我，我好有信心會考到好成績。（無綫有冇安排工作俾你？）有，但因為我想處理好自己嘅事情，變咗我係無冇接到啲通告，咁所以就冇話被公司雪藏嘅事件，仍然都有綜藝節目工作安排我去參與嘅。不過因為自己嘅心態都有轉變，加上自己都有嘢想試，咁所以偏向一直都冇出現，同埋冇去接工作，變咗鏡頭前好見到我。」