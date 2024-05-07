TVB收視｜《福祿壽》最高收視19.8點　《逆天2》連續4周高收

翡翠台上周（4月29日至5月5日）收視出爐，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高23.9點（155萬觀眾），重奪本周榜首位置。



《東張西望》節目組藉着交收為名，約見這名謝姓男子，但現身的卻是一名女子。(節目截圖)

處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.9點（136萬觀眾）；由劉家豪總監製，陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黃智賢主演《逆天奇案2》連續4周收視上升，最高收視22.1點（144萬觀眾），較上周增加1萬五千觀眾；外購古裝劇《命轉皇后》最高收視16.5點（107萬觀眾）；由洪永城、宋宛穎、何沛珈及魏韵芝擔任主持，全新健康資訊節目《早D知早D醫》最高收視12.4點（81萬觀眾）；由陳自瑤、賴慰玲、黎諾懿及羅天宇擔任主持的綜藝節目《香港婚後事》最高收視12.5點（81萬觀眾）。

網民都不禁大讚TVB今次舖排得很好，的確讓人以為賊王逃獄是為了「做世界」。(《逆天奇案2》截圖)

周六晚特備節目《永遠在乎 鄧麗君》最高收視18.4點（120萬觀眾）；美食節目《去到邊食到邊》最高收視15.7點（102萬觀眾）；周日晚阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》最高收視19.8點（129萬觀眾）。緊接播映黎芷珊主持的《芷珊約您》，芷珊親臨高雄跟草蜢三子做訪問，同時直擊他們在當地舉行的演唱會，最高收視15.4點（100萬觀眾）。