前花旦殺手慶生日移加後急衰老殘爆　曾自爆背女友搞曖昧被鬧渣男

鄧健泓前年與老婆石詠莉以永久居民身份移民到加拿大展開新生活，他們不時在網上分享新生活的日常。昨日是鄧健泓50歲正日生日，他於今日凌晨在IG出post曬出他與老婆的甜蜜慶生照，並留言寫道：「入伍。鄧太@sukieshek 第12次同我慶祝生日。今年應該收得最多祝福，因為我們的YT channel關係，感謝大家。」已踏入半百之齡的鄧健泓，從相片中可見，他的額頭和眼角都清楚見到有皺紋，略見老態，與昔日的靚仔形象截然不同。鄧健泓去年慶祝生日時也曾發文自認老了，還分享了多張前後對比圖表示：「係老咗㗎喇。係冇P圖㗎喇。」坦然接受自己自然地老去。

鄧健泓（電視截圖）

鄧健泓石詠莉一直好恩愛。（IG：@patricktangtricks）

鄧健泓和石詠莉在2017年年底正式結婚。（VCG）

鄧健泓石詠莉一直好恩愛。（IG：@patricktangtricks）

鄧健泓入行多年以來的情史十分豐富，先後與蓋世寶、原子鏸、李施嬅、龔嘉欣等拍拖，又曾被指與龔嘉欣和張嘉兒陷入三角戀。他年前在陳敏之的YouTube節目中竟然自爆曾背住當時女友，與現在的老婆石詠莉搞曖昧。雖然他未有「開名」指該女友是誰，又堅稱當時與石詠莉「冇下文」，但仍惹來網民爭議，大鬧他是渣男，並猜測「受害人」是李施嬅，引起了軒然大波後。鄧健泓與老婆移居加拿大後經常夫妻檔接當地表現工作，又會教唱歌和合體開Live，二人透露在當地非常節儉，不過兩人依然享受移民生活，他最近還與網民分享移民的好處。

鄧健泓慶祝50歲生日。(IG圖片)

鄧健泓去年慶祝49歲生日。(ig圖片)

鄧健泓去年慶祝49歲生日。(ig圖片)

鄧健泓去年慶祝49歲生日。(ig圖片)

鄧健泓樣貌老了不少。(ig圖片)

鄧健泓樣貌老了不少。(ig圖片)

鄧健泓樣貌老了不少。(ig圖片)

鄧健泓樣貌老了不少。(ig圖片)

鄧健泓樣貌老了不少。(ig圖片)

鄧健泓的魚尾紋好明顯。(ig圖片)

鄧健泓的魚尾紋好明顯。(ig圖片)

鄧健泓的魚尾紋好明顯。(ig圖片)

鄧健泓的魚尾紋好明顯。(ig圖片)