82歲蔡瀾與鄭丹瑞聚會面色紅潤　去年跌碎股骨勁憔悴月花50萬養老

「香港四大才子」之一、現年82歲的蔡瀾去年因心急救愛妻不慎跌倒，令股頸骨摔碎，並需要做手術，出院後甚少露面，去年在大馬現身時亦需以輪椅代步，而且面容憔悴，健康狀況令人擔心。不過日前鄭丹瑞（旦哥）在IG曬出與蔡瀾的合照，可見蔡瀾精神奕奕，面色相當不錯！

蔡瀾。（資料圖片）

去年有網民在大馬偶遇蔡瀾，驚見蒼老不少。（影片截圖）

需以輪椅代步。（影片截圖）

相中所見，身穿紫色恤衫的蔡瀾仍以輪椅代步，但背部同頸部都向前傾，雙眼無神，木無表情。（小紅書圖片）

蔡瀾面色紅潤，精神飽滿。（IG@happyeggba）

日前鄭丹瑞曬出一張與蔡瀾的合照，並寫道：「我的恩師💪💪當年是蔡瀾先生一錘定音：『小男人周記梁寬這個角色，非你莫屬！』」相中所見，兩人似乎相約飲茶，蔡瀾雖仍要坐輪椅，滿頭白髮及留了白鬚，但面色紅潤，精神飽滿，而且面帶笑容，與去年現身時的憔悴狀態大相逕庭。其實鄭丹瑞與蔡瀾甚有淵源，鄭丹瑞曾在TVB節目《諸朋好友》中憶述當年與多位文人創作出《小男人周記》的劇本後，曾找過許冠傑、譚詠麟、林子祥出演男主角，但最後都未能成事，計劃亦一度擱置，其後蔡瀾提議鄭丹瑞自己在電影版中飾演男主角梁寬，而電影上映後成功大收，鄭丹瑞亦因而從幕後走到幕前，成功登上事業高峰，所以他至今仍十分感激蔡瀾提攜。

電影上映後成功大收。（網上圖片）

《小男人周記》打造了一個看似無憂但冷暖自知的中佬形象。（《小男人周記》劇照）

鄭丹瑞在電影版中飾演男主角梁寬。（影片截圖）

蔡瀾去年3月突然宣布因身體不適，暫停更新Facebook，至4月中發文交代「跌了一跤，把股頸骨摔碎了」，其後在馬來西亞出席慈善書法展時，他在座談會上透露因救愛妻而跌倒，可惜太太不久後離世。蔡瀾其後受訪談及整理亡妻遺物時有感而發，認為人生已到晚年不想有太多負擔，於是決定將所有收藏品送走，而他位於喇沙利道的舊居已重新裝修，暫時未決定會否回去住，或者會出售改住酒店。目前蔡瀾入住豪華海景酒店，每月請了8人團隊照顧自己，從助理管家到專業醫生護士全天待命，估計每個月出糧至少50萬！

蔡瀾出席自己在吉隆坡舉行的《草草不工》慈善書法展，「紅姑」鍾楚紅亦有現身撐場。（小紅書圖片）

蔡瀾在座談會上交代跌倒經過。（影片截圖）

蔡瀾今年3月曾公開現身。（資料圖片）