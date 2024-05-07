幸福Sam女郎遊台被偶遇曝驚人狀態　誤墮旅遊陷阱竟捱轟神隱半年

現年44歲的官恩娜於2000年開始擔任模特兒，其後參演電影《I Do戀性世代》而出道，2004年更跨界出歌做歌手，翌年亦踏足了電視圈，在無綫劇集《酒店風雲》中擔任第二女主角。官恩娜入行多年發展都不錯，推出過不少歌曲，亦參演過不少演藝作品，她於2004年出道曾任許冠傑「Sam's Angel」，有「Sam女郎」之稱。官恩娜於2014年證實患上貝爾氏麻痹症，2015年她與中法混血醫生男友結婚後才淡出幕前。現時官恩娜與老公育有一子一女，相夫教子的婚姻生活相當美滿，已甚少現身幕前。她也不是經常更新社交網，對上一個post已是去年11月29日貼出，至今已將近半年未有更新近況。

官恩娜（Instagram@koonella）

2016年7月22日，官恩娜在微博晒出一张在私家车上吹着冷气喂母乳的照片，还加插趣致心形图案遮挡重要部位。（图源：@官恩娜Ellakoon）

官恩娜同老公成功三年抱兩。(官恩娜Facebook)

Ella首次公開一家四口合照。（官恩娜IG）

官恩娜目前正一對仔女以及老公喺外國渡假當中，對於被告一事話無回應。（IG圖片)

昨日有網民於社交網分享了她在台北偶遇官恩娜的合照，並留言寫道：「在台北遇上官恩娜😍 長衫長褲帽子也遮擋不了她的氣質😳 巧合地同一班飛機到台北，結果去到十分瀑布再次遇上她。她真的好美，對粉絲很溫柔，誰懂😍？」博主沒有說合照是何時影的，但翻查官恩娜的ig，原來已是去年11月尾她到台北旅遊期間影的合照。從相中可見官恩娜化了淡妝，戴上cap帽，容光煥發，臉上白裏透紅，氣息極好，肌膚也十分緊緻，蘋果肌仍是脹卜卜的，久未公開露面的她漂亮如昔，相當凍齡。網民都留言大讚她狀態絕佳：「好漂亮好年輕」、「娜還是少女呀」、「看着還是很有少女感啊啊」。

官恩娜去年11月底到了台北旅遊。(ig圖片)

官恩娜曾因去年11月的台灣之旅惹來是非，她分享了於十分鐵道放天燈的照片，竟被網民怒轟製造環境污染，又指天燈半空燒毀墜地恐釀成火災，十分危險。當時她解釋表示：「導說台灣政府批准放天燈，是因為他們的天燈燃料只會維持到升上天空後就會熄滅，然後政府委派了很多人專門收拾掉下來的天燈，這真的是旅遊陷阱，應該甚麼時候也不適合放天燈吧，我這是之前去台灣發生的，不是最近。」而此事之後，官恩娜便極少更新社交網。

網民分享了她偶遇官恩娜的合照。(小紅書)

官恩娜去年到了台灣旅遊。(ig圖片)

官恩娜的囡囡放天燈。(ig圖片)

官恩娜因為放天燈惹是非。(ig圖片)

官恩娜因為放天燈惹是非。(ig圖片)