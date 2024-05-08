阿嬌疑驚魂未定現身機場面燶燶　曾遇怪男埋身嚇到彈開極驚恐

「Twins Spirit 22」昨日（7日）在廣州舉行發布會，宣布將於內地14個城市舉行巡迴演唱會，阿嬌（鍾欣潼）同阿Sa（蔡卓妍）齊齊亮相，當中阿嬌以黑色吊帶連身裙上陣，再戴上珍珠頸鍊，一身造型高貴優雅，早前自爆已激減15kg的她愈來愈Fit，狀態大勇，重回顏值巔峰！發布會結束後，阿嬌現身機場出發去寧波，有粉絲在機場捕獲她，並在社交平台分享短片，片中所見，阿嬌獨自推着行李，被不少人包圍，但她就全程面無表情，難掩疲態。

「Twins Spirit 22」昨日（7日）在廣州舉行發布會。（視覺中國）

宣布將於內地14個城市舉行巡迴演唱會。（視覺中國）

阿嬌（鍾欣潼）同阿Sa（蔡卓妍）齊齊亮相，霍汶希（Mani）亦有出席。（微博@霍汶希Mani）

打拳！（視覺中國）

阿嬌以黑色吊帶連身裙上陣，再戴上珍珠頸鍊，一身造型高貴優雅。（微博圖片）

阿嬌早前自爆已激減15kg。（影片截圖）

阿嬌現身機場，但全程面無表情，難掩疲態。（視覺中國）

阿嬌孭着價值約10萬的Hermès Kelly Ado。（微博圖片）

阿嬌近年工作滿檔，經常周圍飛，但今年3月她現身北京機場時，被一名中年男子嚇到花容失色，有粉絲分享了當晚的短片，片中所見阿嬌推着行李走向電梯，身後有多名女粉絲跟着她，當她去到電梯門前時，一名中年男子突然走近她，並伸出右手疑似想碰她，嚇到阿嬌即時彈開，一臉驚恐問對方想怎麼樣，但對方只講道：「我找你」，粉絲見狀即出聲問對方是否認錯人，而阿嬌就一臉嚴肅地問道：「你是誰？我不認識你，你要幹嘛？」可見她非常驚慌，而阿嬌在粉絲護航下順利離開。事後，不少粉絲都表示非常擔心阿嬌的安全：「為什麼她一個人！助理呢？」

阿嬌今年3月現身北京機場時，被一名中年男子嚇到花容失色。（影片截圖）

阿嬌一臉驚恐問對方想怎麼樣。（影片截圖）

所幸身邊有多名粉絲。（影片截圖）

揮手離去。（影片截圖）

而阿嬌今次現身機場不但有助手同行，身邊亦有兩名保安為她開路，但未知是不是因為工作行程太趕，又或是上次在機場被陌生人埋身搭訕仍驚魂未定，阿嬌由上機前到落機後都面無表情，疑似黑面，不過一班粉絲就紛紛留言為偶像護航：「大家不知她是社恐的嗎？這臉很正常呀」、「累的時候不是這樣的嗎，阿嬌也不是那種天生笑臉」、「自然放空，哪裏黑臉」、「一天內來來回回趕路，太累了吧」。

阿嬌今次現身機場有助手同行。（視覺中國）

身邊亦有兩名保安為她開路。（影片截圖）

被包圍。（影片截圖）

狂影。（影片截圖）

落機後都面無表情。（影片截圖）

好攰。（影片截圖）