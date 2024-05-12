聲夢學霸新造型曝光孖張馳豪跳K-pop　獲網民激讚：聲夢顏值之最

現年17歲的聲夢小花鍾柔美（Yumi）童星出身，拍過不少劇集，也曾出戰多個大大小小的歌唱比賽，至14歲時她參加《聲夢傳奇》奪得季軍正式入行，並於2022年推出首支個人單曲，以個人身分出道。同年獲得《新城勁爆頒獎禮2022》「勁爆新人」獎，以及《廣播九十五周年十大中文金曲》「最有前途女新人優異獎」，其後又在《萬千星輝頒獎典禮2023》上奪得「最具潛質新人獎」。

Yumi在14歲時參加《聲夢傳奇》奪得季軍正式入行，並於2022年推出首支個人單曲，以個人身分出道。（IG@yumichung1221）

樣子甜美的Yumi，向來有「小鍾嘉欣」稱號。（IG@yumichung1221）

Yumi前途無量。（IG@yumichung1221）

Yumi在《萬千星輝頒獎典禮2023》上奪得「最具潛質新人獎」。（IG@yumichung1221）

向來有「小鍾嘉欣」稱號的鍾柔美，樣子甜美兼身材均勻，最厲害的是她動靜皆宜，除了在跳舞方面跳得外，讀書方面也不俗，曾在考試中獲得全班第一，但她非常謙虛，覺得校內的好成績不代表一切，香港有很多讀書厲害的學生，指自己只是一名小薯仔，並非學霸。不過縱使已踏入娛樂圈，但鍾柔美在訪問中曾講過會以學習為先，因為始終不知道娛樂圈這條路可以行得多遠，但知識學到是自己的，所以學習很重要，可見她年紀細細思想亦非常成熟。

左起：炎明熹、姚焯菲、詹天文及鍾柔美組成「After Class」。（IG@yumichung1221）

鍾柔美亦有作個人發展。（IG@yumichung1221）

Yumi以跳唱為主。（IG@yumichung1221）

同時亦兼顧好學業，非常叻女。（IG@yumichung1221）

而考完早前的DSE，鍾柔美再次投入工作，近日她便孖住《聲夢傳奇》隊長張馳豪挑戰跳韓星ZICO與Jennie的熱爆新歌《SPOT！》。片中二人非常合拍，鍾柔美的舞姿繼續無令大家失望，可愛又自信，至於張馳豪的「舞」功也進步不少。

Yumi與張馳豪挑戰跳韓星ZICO與Jennie的熱爆新歌《SPOT！》。（IG@yumichung1221）

Yumi與張馳豪挑戰跳韓星ZICO與Jennie的熱爆新歌《SPOT！》。（IG@yumichung1221）

Yumi換了新髮型。（IG@yumichung1221）

此外，兩人服飾同樣吸睛，張馳豪穿上背心展示麒麟臂，鍾柔美則穿上短身上衣，大騷纖腰，而且最令網民驚喜的是，向來留著深色直髮的鍾柔美換上一個淺髮色，再配上微捲效果，甚有韓國女團feel，民紛紛留言大讚：「yumi染髮顏色好靚」、「跳舞女王」、「Yumi 新髮色，又靚左」、「Yumi染咗頭髮都好好睇」，甚至封二人為：「聲夢顏值之最」。

Yumi與張馳豪好合拍。（IG@yumichung1221）

Yumi與張馳豪好合拍。（IG@yumichung1221）

Yumi越大越靚。（IG@yumichung1221）

網民留言。（IG@yumichung1221）