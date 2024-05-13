家族榮耀之繼承者｜陳瀅做戲講三頁對白壓力大　梁靖琪靠飲酒入戲

陳瀅和梁靖琪今日（12日）出席《家族榮耀之繼承者》記者會，梁靖琪接受訪問大談新劇角色：「其實我都有好豪放嘅一面，有幾場戲我要飲酒先帶到自己去另外一個境界，其實有幾場戲，我真係冇試過停過喊足三個鐘，我記得我拍完手震。」她透露拍攝時有帶小朋友去馬來西亞，所以感覺比較疲累。

陳瀅和梁靖琪今日（12日）出席《家族榮耀之繼承者》記者會。（葉志明攝）

談到今次新劇梁靖琪需要與佘詩曼爭奪林峯，她說：「其實係爭唔到，係幻想同埋好愛林峯，唔算係爭。其實同佘詩曼開工好有壓力，因為係自己嘅best friend，開場嗰幾日都有無形嘅壓力。」

梁靖琪指要靠飲酒入戲，才能演繹豪放的一面。（葉志明攝）

陳瀅對於今次飾演律師的角色，她接受訪問提到有一場戲需要背三頁紙長的對白，並表示：「今次要喺咁多位前輩面前望住，真係好大壓力，嗰場戲係淨係得我一個講，好多專業詞要記得好準，咩地方咩地點，犯咗啲咩事呀！所以最大壓力係對住啲老前輩。」談到飾演羅嘉良的女兒的感受，她說：「佢（羅嘉良）拍戲同埋私底下對比分別好大，我記得我去到馬來西亞拍嘅第一場係同佢單獨對手戲，嗰陣時我仲傻更更同佢Say Hello，點知開始進入狀態拍嗰陣時，先知覺得好難得原來得一場，我應該嗰一場問佢多啲嘢。」她坦言與羅嘉良拍攝「唔夠喉」。