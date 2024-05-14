黎諾懿袁偉豪愛欣賞靚嘢　黃庭鋒孔德賢揀港姐做伴侶：緣分最緊要

新一屆的《香港小姐競選》開始進行招募，無綫（TVB）昨日（13日）召開記者會，亦邀請到一班型男到場坐陣，包括有：黎諾懿、袁偉豪、朱敏瀚、丁子朗、孔德賢、黃庭鋒、黃奕斌、曾展望、李爾晨等人。黎諾懿、袁偉豪、孔德賢、黃庭鋒等人記者會後接受《香港01》訪問都有提到自己看香港小姐的標準。



無綫（TVB）昨日召開記者會，亦邀請到一班型男到場坐陣。(胡凱欣 攝)

黎諾懿及袁偉豪的另一半都是香港小姐出身，二人被問到對選香港小姐是否很有心得時，黎諾懿笑著說：「我選太太會叻啲，揀港姐我自己會覺得，佢始終代表香港，我比較鍾意啲高貴啲啦談吐大方啲嘅女性。」他覺得大方的女性才能代表香港。而袁偉豪則覺得選香港小姐需要有內涵：「另外我覺得要好能幹嘅，因為都要代表到香港，咁亦都可以身體力行咁去宣揚一下香港，呢個都係必需嘅條件嚟。」

黎諾懿及袁偉豪的另一半都是香港小姐出身。(胡凱欣 攝)

黎諾懿及袁偉豪雖然太太都是港姐出身，但佢哋對港姐冇特別心得。(胡凱欣 攝)

二人被問到今次是否可以「光明正大𥄫女」？黎諾懿就說到現在只是招募，如果有幸當上評審才再決定，但他說到選老婆與選港姐的標準不同：「我自己本身好鍾意欣賞靚嘢嘅，所以搵我做評委都開心。」袁偉豪則覺得應該要用「欣賞」來形容：「首先要欣賞參選嘅佳麗有佢哋嘅膽量啦。」更指她們要穿泳裝及晚裝都需要很大的勇氣，所以應該要多加欣賞。

袁偉豪則覺得應該要用「欣賞」來形容。(胡凱欣 攝)

黎諾懿說到選老婆與選港姐的標準不同。(胡凱欣 攝)

二人已經榮升爸爸級，被問到做爸爸後欣賞女性的標準會否有不同時，他們都異口同聲說「沒變」，黎諾懿就覺得沒什麼不同，更見到太太為了小朋友的強大。而袁偉豪就說自己做爸爸後對女性多了一分尊重，因為見到太太由懷孕到生產中間的過程：「理解到其實女性天生嗰個職責比起男士係要背負得更多能耐。」說完嘴角亦不自覺地上揚，應該是想到他太太張寶兒。而被問到如果有女兒的話，長大後會不會讓她們參選港姐時，黎諾懿就立即「耍手擰頭」說：「呢個我應該冇咩機會㗎啦，我就應該兩個仔就收檔㗎啦。」更說到可以讓兒子去參加「香港先生」，可以訓練他們的膽量，而袁偉豪亦說到自己可以幫忙，因為他當年亦是「香港先生」出身，他亦說到如果兒女長大後有意願參選港姐或香港先生，都會讓他們去參加，二人都覺得參加比賽的過程是一個很好的鍛鍊。

黎諾懿就覺得沒什麼不同，更見到太太為了小朋友的強大。(胡凱欣 攝)

袁偉豪就說自己做爸爸後對女性多了一分尊重。(胡凱欣 攝)

孔德賢及黃庭鋒被問到是否對選港姐很有心得時，孔德賢就表示自己從小就已經看港姐：「我覺得佢哋好有勇氣！要出嚟講嘢啊，出嚟見人其實係一件好難嘅事，即係你叫我自己去做我都未必夠膽咁做，所以我係好佩服佢哋嘅勇氣同埋佢哋嘅自信！」黃庭鋒就說到：「好驚㗎其實！我哋坐喺度睇住佢哋都驚嘅時候都驚，點解佢哋可以喺上面表現得咁冷靜，呢樣好值得學習。」

孔德賢及黃庭鋒被問到是否對選港姐很有心得時。(胡凱欣 攝)

孔德賢就表示自己從小就已經看港姐。(胡凱欣 攝)

但被問到有什麼標準時，黃庭鋒就覺得笑容最重要：「我覺得笑容係說話嚟，我好鍾意睇啲笑得好甜嘅女仔啦，同埋就係運動型嘅。」而孔德賢的看法則與黃庭鋒不同，他覺得「有自信加有智慧」是最重要：「你有自信去表達自己，去講自己嘅說話出嚟，講嘅嘢係有智慧嘅！」更指「大方得體」最重要。

黃庭鋒就覺得笑容最重要。(胡凱欣 攝)

孔德賢的看法則與黃庭鋒不同，他覺得「有自信加有智慧」是最重要。(胡凱欣 攝)

他們被問到會否仿傚前輩選港姐當女朋友或是太太，二人異口同聲都表示要看緣分，黃庭鋒就覺得：「都冇諗過嗰屆係會同呢個，緣分最緊要。」