慶餘年第二季劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《慶餘年第二季》陸劇又名(Qing Yu Nian Season 2/Joy of Life S2)，改編自貓膩同名小説。有王倦作為編劇，孫皓為執導，由張若昀、李沁領銜主演的一套以古裝為題材的電視劇。等待了五年，庆余年第二季終於開播，角色基本上是原班人馬。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《慶餘年第二季》｜劇情大綱

在《慶餘年》第一季的結尾中，我們見到範閑被言冰雲一刀刺中。事實上，範閑早已洞悉二皇子和李雲睿的陰謀詭計。為了應對此事，他派人在路上攔截範閑和言冰雲，並利用滕紫荊的妻兒，以及費介和範思轍的性命來威脅範閑。就在這一刻，言冰雲突然舉刀刺向範閑。範閑已死的消息迅速在京都傳開，慶帝聞訊驚慌失措，而範建和陳萍萍也悲痛欲絕。事實上，這一切都是範閑和言冰雲精心策劃的一場假死戲碼。言冰雲的劍具有伸縮功能，而在火燒屍體現場，他們也用豬隻來替換了範閑。接下來，二人迅速返回京城，目的是要找回遭到扣押的滕紫荊妻兒。

與此同時，李承澤刻意在民間散布了範閑死亡的謠言，企圖讓範閑得到假死的欺君罪證。然而，當範閑在尋找滕紫荊妻兒時，意外發現了抱月樓的蛛絲馬跡。經過一番調查，他們得知抱月樓是三皇子和範閑弟弟共同開設的新興青樓。在李誠虔的幫助下，李承澤最終被迫釋放了被扣押的人質。在此之後，範閑得到了北齊大公主的幫助。在她的協助下，他們精心佈置了一場戲碼，由公主親自向眾人講述範閑假死的真實原因。這一舉動成功贏得了大眾的信任，同時也將消息迅速傳回了京都。接著，範閑向慶帝詳細匯報了李承澤和李雲睿的種種陰謀行徑。慶帝聞訊後十分生氣。

範閑回到京城後，隨即與林婉兒完婚。緊接著，他便前往江南，準備接管內庫的事務。然而，範閑卻發現內庫已有嚴重的負債。他決定發揮自己的能力來拯救內庫。在啟程赴江南之前，範閑先轉移家人，安排了不願意與李弘成結婚的妹妹范若若前往北齊學醫，同時也派遣弟弟範思哲前往北齊從事商業活動。

在接下來的劇情中，範閑會面臨前所未有的重重困境。二皇子（劉端端飾）和長公主（李小冉飾）等人將會對範閑構成嚴峻的威脅，並對他的生死展開考驗。再加上範閑要實現其母親葉輕眉的理想抱負。範閑得知自己是慶帝的親生骨肉，這必會徹底改變他與慶帝之間的關係。究竟他們是站在同一陣線的盟友，還是互相利用的敵人?亦或是真心為對方著想的父子?

《慶餘年第二季》播出時間｜最新追劇日曆

《慶餘年第二季》一共有36集，由CCTV-8、騰訊視頻、Disney+播放。騰訊視頻會員星期一至五，更新2集，星期六日更新1集。首更4集，VVIP搶先看1集。Disney+首播5集，新集數每晚7:30更新。

庆余年官微@Weibo

《慶餘年第二季》｜演員人物關係圖

《庆余年第二季》｜演員

張若昀 飾 範閑

與母親葉輕眉一樣，範閑也渴望改變這個世界。然而,他們所選擇的實現方式卻有所不同。範閑則更傾向於循序漸進、從細節入手的方式。他希望能夠通過一點一滴的改變，為重塑這個世界奠定基礎。

庆余年官微@Weibo

李沁 飾 林婉兒

庆余年官微@Weibo

陳道明 飾 慶帝

為了牢牢掌控他的江山，慶帝毫不猶豫地操縱著自己的兒子。在他的指意下，這些皇子們不得不陷入了一場場的權力鬥爭，互相勾心鬥角，爭奪著至高無上的地位。

庆余年官微@Weibo

吳剛 飾 陳萍萍

對於陳萍萍而言，自己的生死並不重要。他唯一挂念的就是範閑的安危。為了保護這個重要之人, 他不惜一切代價,精心策劃著。