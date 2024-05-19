何伯新何太撐枱腳一舉動疑恩愛不再　情侶勞力士突消失惹賣錶揣測

早前《東張西望》連續報道76歲何伯閃婚細46歲內地女的忘年戀故事，何伯與太太新婚不久後5名仔女亦因此而與他反目，何伯與「新何太」指細女將他的450萬養老金全數提走，二仔更將他趕出家中，老先生到醫院搵大女時，大女更指要報警。報道一出後，不少網民都熱烈討論他們，兩人的行蹤和相關消息連日來都備受關注，甚至成為了網絡紅人，「何伯＆何伯老婆關注組」已有10.2萬成員。

何伯與老婆新何太。（《東張西望》截圖）

FACEBOOK「何伯＆何伯老婆關注組」有人指在深圳見到何伯與太太真身。（FACEBOOK截圖）

新何太被網民起底。(節目截圖)

何伯及「新何太」二人「打風都打唔甩」。(節目截圖)

昨日（18日）有網民於該個FB群組報料，表示在餐廳偶遇何伯與新何太撐枱腳歎雞煲：「其實真係好感動，何伯都冇咗450萬，新何太連收到嘅龍鳳鈪都變賣。新何太仲願意花幾百蚊同何伯食雞窩。呢啲都唔係真愛咩？試問五個忤逆仔女有冇咁樣對親生老竇？」還附上偷拍兩人用餐時的照片。相中所見，何伯一貫藍白灰間條Polo shirt兼戴Cap帽打扮，新何太則身穿黑色短袖Tee，夫妻倆食飯時似乎各自各食零交流，新何太的表情看來亦不太歡容。一眾網民都有留言狂嘲：「最後的晚餐」、「望吓河馬黑X晒面」、「咦？唔係坐旁邊餵飲嘢，何伯無殘廢餐食啦喎」、「鏡頭前就卿卿我我，鏡頭後就自己食自己」、「老人家食咁多街外嘢，湯水去咗邊？」

再有網民分享偶遇何伯與新何太的照片。(FB圖片)

再有網民分享偶遇何伯與新何太的照片。(FB圖片)

另外，何伯與新何太早前從落馬洲回港的其他角度照片，昨日亦曝光了，網民留言：「哇，好恩愛一個袋子一人拎一邊，沒戴鑽戒了，情侶勞力士也沒戴了！要怎麼才能嫁到像何伯有錢？」相中並未能看清楚新何太是否有戴鑽戒，但就清楚可見她手上的確沒有戴上那只價值10.3萬的勞力士手錶，就連何伯原本戴住的情侶款勞力士腕錶，也突然換上一隻黑色手錶，令網民揣測兩人是否已變賣手錶套現，但亦有網民表示：「不敢炫富了啊，要再炫怕公屋被政府收走啊。」

有網民指兩人都沒有戴勞力士手錶了。(網上圖片)

抖音截圖

默認身份！（截圖）

何太以九字真言來表白對何伯的心意。(抖音截圖)

鋪路做網紅？（截圖）

發表自己的見解！（截圖）