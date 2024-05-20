何伯現身東張+澄清入院謠言「唔知幾精神」 一個動作粉碎婚變傳聞

76歲何伯與逾30年「新何太」因接受無綫（TVB）綜藝節目《東張西望》報道而成為全城焦點，幾乎每日外出都被網民拍照上載到Facebook群組「何伯&何伯老婆關注組」。日前（18日）有自稱是何伯及何太鄰居的網民指，何伯突發入院，昨晚（19日）東張+公開了何伯與何太的最新影片，曝光兩人最新狀況。

何伯與老婆新何太。（《東張西望》截圖）

日前有一名自稱何伯與何太鄰居的網民於Facebook群組「何伯&何伯老婆關注組」發放假消息，指看到何伯與何太的寓所有警察及救護員身影，又表示在屯門醫院急症室見到何太，甚至有網民表示身處屯門醫院分流站，更代對方報平安：「佢本人冇咩事，都係老人家病心絞病同高血壓，大家唔使擔心。」更有傳何伯已離世，何太需接受警方調查等，令不少網民信以為真。

新何太被網民起底。(節目截圖)

新何太否認！（抖音截圖）

直至昨日（19日）先後有網民巧遇何伯與何太，兩人如常外出購物，而昨晚「東張+」就公開了何伯與何太的最新影片。片中可見何伯非常精神，與何太坐在鏡頭前拍片，何伯表示：「全港話我入咗醫院係假嘅，我都唔知幾精神！冇入院呀！」提到有鄰居聲稱聽到何伯夫婦在家中吵架，何太亦特意作出澄清：「又有傳我哋兩公婆鬧交，冇鬧過交，都係假嘅。」何伯亦表示：「全部假嘅！我哋都不知幾恩愛，我哋又邊有鬧交啫，冇嘅。」何伯更一手摟着何太，表現恩愛一面，粉碎婚變傳言。

昨晚「東張+」就公開了何伯與何太的最新影片，何伯非常精神。（東張+片段截圖）