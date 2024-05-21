東張西望｜女中醫阿紅怒推黎寬怡入𨋢　警方以「無牌按摩」拘捕

昨日（20日）一集的《東張西望》講到一名太太Dana指老公因濕疹問題困擾多年，看了西醫無效後便在網上找到一個疑似無牌，專醫濕疹的「金」阿紅。但阿紅在醫治濕疹問題時竟然要幫她老公「手取精液」，以精液顏色去了解病情等，《東張西望》派出攝製隊「放蛇」，看看阿紅到底怎樣治療男性病人。

專醫濕疹的「女中醫」阿紅。(節目截圖)

《東張西望》派出攝製隊「放蛇」。(節目截圖)

《東張西望》攝製隊進入屋內後被阿紅要求脫去上衣幫他「清毒」，幫他按摩完後更一手打開攝製隊的褲子，說要幫他「手取精液」，用來了解早洩問題，但攝製隊表示自己沒有這個問題阿紅才停手。

《東張西望》攝製隊進入屋內後被阿紅要求脫去上衣幫他「清毒」。(節目截圖)

阿紅幫他按摩完後更一手打開攝製隊的褲子，說要幫他「手取精液」。(節目截圖)

Dana為了幫老公討回公道，於是聯同攝製一隊一同前往阿紅的「中醫館」對質。《東張西望》女主持黎寬怡（貓仔）一進去非常客氣的問阿紅這個地方是否做生意用？最初阿紅還未發怒時還回應道：「唔係啊，我自己住㗎！」被問到有沒有中醫牌後，阿紅立即叫攝製隊「唔好影」，更企圖用手去擋著鏡頭說：「呢度係中醫保健！我唔係醫病！」Dana向阿紅對質說：「你喺網上自稱你係中醫，我先生嚟睇濕疹，你叫佢除褲，為佢提供性服務，你依家咩意思？我想問你係中醫定性工作者？」阿紅開始惱羞成怒表示叫攝製隊離開，更指自己要報警。

Dana為了幫老公討回公道，於是聯同攝製一隊一同前往阿紅的「中醫館」對質。(節目截圖)

被問到有沒有中醫牌後，阿紅立即叫攝製隊「唔好影」，更企圖用手去擋著鏡頭。(節目截圖)

阿紅面對著Dana與攝製隊的質問，竟然奪門而出。她面對著貓仔顯得十分不耐煩，阿紅進電梯後見貓仔亦跟了進去，就用力推開了貓仔，令貓仔都不禁高呼：「嘩…嘩…嘩…咁大力！」貓仔差點被阿紅推跌，攝製隊立即幫忙：「唔好郁手！」阿紅很明顯亂了套，嘴裡不停重覆的說著：「冇呢啲，冇呢啲！」又問攝製隊：「做咩啫，你唔畀我落去咩？」阿紅再從電梯奪門而出後，便衝到後樓梯對著攝製隊大叫：「我屋企有家㗎，我屋企有老人家㗎，我仔都有病㗎！你咁樣搞住我做咩啫！我犯咩法啊？」她一連跑了九層樓到地下才停下，她欲找保安驅趕攝製隊離開大廈，但無奈保安不理會她。

阿紅進電梯後見貓仔亦跟了進去，就用力推開了貓仔。(節目截圖)

阿紅面對著Dana與攝製隊的質問，竟然奪門而出。(節目截圖)

阿紅問攝製隊：「做咩啫，你唔畀我落去咩？」(節目截圖)

阿紅再從電梯奪門而出後，便衝到後樓梯逃走。(節目截圖)

阿紅最後報了警，阿紅堅稱自己只提供按摩保健服務，Dana說：「你只穿bra在裡面，你件衫裡面淨係得個胸圍，有中醫係咁㗎咩？」貓仔亦問她：「點解你要摸我同事嘅下體？」攝製隊則說：「你除我條褲，跟住又話要用手取精液喎。」阿紅不停說要「拿證據」，不認自己有做過這事。

阿紅堅稱自己只提供按摩保健服務。(節目截圖)

阿紅不停說要「拿證據」，不認自己有做過這事。(節目截圖)

警方到場後在阿紅的「中醫館」內向她問話，之後亦加派人手到場，有女警向Dana了解事件的經過，最後警方以「無牌按摩」來拘捕阿紅。

警方到場後在阿紅的「中醫館」內向她問話，之後亦加派人手到場。(節目截圖)