東張西望｜火險唔只保火災　買啱火險可慳15萬

昨日（23日）《東張西望》講到香港每年都會發生大大小小的火災，但意外有誰人會希望發生，有什麼方法可以保障自己？

香港每年都會發生大大小小的火災。(《東張西望》截圖)

《東張西望》特別找了保險公司One Degree的副行政總裁周美華接受訪問，她就表示火警發生會影響到很多東西，特別是物業結構：「火警一旦發生，就會影響到物業結構，咁如果要維修，費用係好高㗎！」她解釋購買火險的好處：「火險其實就係保障樓宇嘅結構，包括咗天花啊，牆身啊，原裝地板咁。如果因為天災，例如係水災、火災、煤氣爆炸啦、雷撃等，咁呢一類型嘅意外而產生嘅物業結構損毀呢，其實火險都包！」經講解後，相信大家都對火險多點了解，知道有購買火險的好處。

保險公司One Degree的副行政總裁周美華就表示火警發生會影響到很多東西。(《東張西望》截圖)

《東張西望》的主持廖倬竩訪問不少途人有沒有買火險，途人表示自己都有買火險。而另一途人被問到如果發生火災的話，會損失多少時則回應：「乜都冇晒啦，嚴重啊！幾廿萬啊我諗！」

《東張西望》的主持廖倬竩訪問不少途人有沒有買火險。(《東張西望》截圖)

One Degree副行政總裁周美華被問到是否每家每戶都需要買火險時，她表示其實每家都需要：「無論因為新買物業而應按揭需要而要買火險，或者你係已經供完層樓其實都好需要。如果因為意外而令到物業結構有問題呢，火險都係幫到你嘅。一般人係會喺承造按揭嘅時候去同銀行買火險嘅！但係銀行營運守則就曾經出過一個指引，唔可以要求按揭客戶去同銀行或者指定嘅保險公司去買火險嘅。客人係可以自行選擇保險公司投保火險！」

One Degree副行政總裁周美華。(《東張西望》截圖)

網上保險公司買火險可慳15萬

周美華亦指出其實火險價格相宜，亦有不少保險公司提供，可以在網上自行格價：「其實坊間有好多嘅保險公司都有火險提供，而且保費係可以好平㗎喎！」

以下是一個例子，一個物業做450萬按揭，市面上保險公司的火險保費高達0.15%，一年保費是6750元，而網上面有虛擬保險公司，頭一年只係收0.034%即是1530元，所以第一年實際差額高達是5220元，如果要供30年，傳統保險公司與網上虛擬保險公司可以相差146,160元，接近15萬，絕對不是小數目。

少數怕長計，買火險傳統保險公司與網上虛擬保險公司，價錢其實相差甚遠。(《東張西望》截圖)

30年保費相差近15萬，絕對不少小數目(《東張西望》截圖)