網紅陳沂近年透過社群平台針砭各類時事，因此成為話題女王。沒想到，近日她宣布將加入成人平台SWAG，並預計於29日晚間9點，和在該平台聲量超高的「前國軍弟兄」在她的處女秀中互動，並稱尺度「沒有上限」，引發熱烈討論。



針對陳沂加入平台的消息，SWAG稍早表示：「史上最跌破眼鏡的人選來了！網紅陳沂在 SWAG 的力邀之下決定加入平台，並為觀眾帶來沒有尺度上限的直播內容。」而她28日將於SWAG總部現身記者會說明。

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對此，陳沂隨後也在臉書發文「新一代情色教主，正式上線」證實此事，更在留言區中開玩笑表示，要跟過去被封為情色教主的雪碧（方祺媛）「搶市場」；被網友詢問加入該平台的理由？她則回覆「缺錢下海啊」，也讓許多人更加好奇她29日晚間的直播內容。

事實上，陳沂2017年也曾受邀拍攝男性雜誌《FHM男人幫》，當時以全裸但「3點不露」的尺度，拍攝該年度11月號的專題性感寫真，姣好身材曝光後一度引發熱議。

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