鍾嘉欣為舊愛伍允龍翻紅感高興　昐對方早日覓真愛：佢係荀盤

《九龍城寨之圍城》票房成績越來越好,現時以7千7百多萬榮登香港電影史上華語影片總票房第三位,伍允龍日前為電影宣傳時,自爆舊愛鍾嘉欣留港期間,亦有捧場。



鍾嘉欣將在8月喺廣州舉行演唱會,佢話因為太耐無踏台板,所以有啲緊張。(陳順禎攝)

鍾嘉欣今晚(27日)現身美容品牌活動時,表示今次會留港一星期,由於無帶小朋友,所以都幾輕鬆,仲笑言有回到過去嘅感覺。提到《九龍城寨之圍城》票房大賣,嘉欣表示一定要支持。「呢套電影真係A++++,因為真係每一個演員都做得好好,每一個角色都鍾意,打得好有型,又有香港情懷。(伍允龍因為電影受關注。)我戥佢好高興,我覺得呢個造型好啱佢,同埋佢做得好自然好放,佢遇到好好嘅角色,我替佢開心,因為我知道呢個係佢夢想,希望可以拍多啲動作片,I am very happy for him 。」

《九龍城寨之圍城》演員之一伍允龍。(劇照)

嘉欣又謂大多透過社交平台與對方聯絡,而對於伍允龍由昔日嘅nobody 到今日嘅成績,是否有吐氣揚眉感覺,嘉欣表示:「佢一直都有價值,努力總有成果,好似我咁我期待自己嘅未來十年,我亦好期待佢嘅未來十年,我覺得會好精彩,同埋我替佢好高興。」電影將開拍前傳,嘉欣表示不只期待,甚至想出演,又力sell自己好打得,亦樂與伍允龍一同演出。最後,提到伍允龍仍是單身,問到會否想對方也早日搵到另一半,嘉欣謂:「緊係啦,佢咁好男仔,佢係荀盤。」

踏入40歲,嘉欣表示有不一樣感覺,而近日亦開始做運動。(陳順禎攝)

鍾嘉欣大方講舊愛,仲話希望有機會一齊打。(陳順禎攝)