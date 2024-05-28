吳克群內地開唱粉絲購票出問題遭拒看　親發貼文尋人邀睇深圳場

台灣歌手吳克群近日在內地杭州舉行演唱會，未料有粉絲在網上購買門票後，進場觀看時卻被告知票上座位沒有開放，經過溝通後最終未能在現場看演唱會，最後只能站在場外聽歌。對此，吳克群知道該事件後，就在個人微博發貼文尋人，並表示會親自邀請該粉絲夫婦做VIP，前往去看在6月1日於深圳舉行的演唱會，其舉動讓不少網民激讚好窩心。

吳克群近日在杭州舉行演唱會。（吳克群微博圖片）

根據內地《1818黃金眼》的報導，有一名姓方的女士透過網上二手物品交易平台購買吳克群演唱會門票兩張，打算同老公去看演唱會，而當日到達會場後亦順利進入場內，但未料自己的座位在被拉起了警戒線的線內，而此區是不開放的。

吳克群下一站在深圳開演唱會。（吳克群微博圖片）

正因為買了門票保安人員又不開放給予位置，所以方女士就聯繫賣家，而賣家方就表示會幫她聯繫內部工作人員（主辦方）了解協調，但一直等待亦未見所謂的工作人員出現，而事件亦未得到即時解決，最終他們只能站在場外聽着演唱會。而方女士向票務代理人提出要求退款時，對方認為既然能入場即不存在假票問題，所以座位問題應該要問保安人員，最終都是沒辦法退款的。

對此，吳克群演唱會的主辦方回應時表明，只要觀眾在正規平台購票，視乎情況會作出退票的，但透過黃牛或第三方平台購票的話，主辦方亦難以作出幫助。

吳克群發貼文尋人。（吳克群微博圖片）

而恰巧的是吳克群有留意這件事情，隨即在個人微博發起尋人貼文，望找到這位方女士，揚言無論甚麼原因造成這個結果，他都對該粉絲作出抱歉，並表明會為他們作出補償：「我都無法容許自己的歌迷買了票卻在場外站着聽歌，你們喜歡我的歌，還來現場支持我，就是我最好的朋友。請給我一個機會，6.1號邀請你們夫妻來深圳做我的vip，機票酒店都交給我，我會盡全力唱好我的每一首歌曲給你們一次最棒的演唱會體驗，一起過個開心的兒童節！我的朋友們，如果有如上任何同樣情況的，都來這裡留言，我會親自回覆大家，做你們最棒的客服。」