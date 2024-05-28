李亦喬愛犬被咬至重傷同日亦流產　懷孕約9週胎兒已沒有心跳

「牛雜妹」李亦喬早前在社交平台發文表示她的愛犬「Whiskey」遭遇橫禍，在放狗途中被一隻大型惡犬突然衝出來把Whiskey咬至大腸小腸等多處受傷，而且大量出血需要留醫ICU。李亦喬今日（28日）發文表示十分憤怒，因為惡犬主人拒絕負責手術費用（10-15萬），她決定採取法律行動追討一切的損失。

「牛雜妹」李亦喬愛犬Whiskey遭遇橫禍。（IG：@monnie216）

「牛雜妹」李亦喬愛犬Whiskey遭遇橫禍。（IG：@monnie216）

原來李亦喬當日除了愛犬Whiskey被咬傷要留醫ICU外，晚上她再發文表示Whiskey被咬當晚自己不幸流產：「Whiskey被咬的當晚，本身已被證實懷孕約9週的我在醫院等待whiskey 手術期間發現下身流出大量分泌物，腹部感到有劇烈疼痛，於是立即發送照片給醫生，醫生安排翌日早上作出檢查。由於我的情緒激動全身抖震，我的另一半不想我動胎氣擔心我的安全，於是向對方提出不要主動聯絡我，由他進行洽談工作。第二天的早上，醫生檢查後證實胎兒已經沒有心跳。」

「牛雜妹」李亦喬愛犬Whiskey身上插滿喉管。（IG：@monnie216）

「牛雜妹」李亦喬愛犬Whiskey身上插滿喉管。（IG：@monnie216）

李亦喬在面對雙重打擊下仍然努力去照顧愛犬，她亦有約對方洽談賠償的事宜：「過程中，對方曾表示家中有喪事發生，那一刻的我亦哭着表示我的孩兒也剛剛沒有了。任何事情的發生亦不代表可以逃避責任。」她亦有說到幸好她未婚夫一直陪在她身邊：「幸好有我的未婚夫在身邊一直支撐着我，亦感恩whiskey為了我奇蹟地活了下去。」