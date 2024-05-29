新晉身材澎湃女星曾被兩次性騷擾　直接被摸身體：佢係蓄意嘅

前華姐冠軍余思霆、波波（黃靖靈）、鄧凱文等齊齊出席，在今（29日）舉行的《萬眾同心公益金》記招活動。在接受《香港01》訪問時，提到早前在機場被性騷擾一事，她就表示至今仍未收到有關航空公司方面消息，事件似乎己不了了之。

余思霆表示目前未收到有關航空公司方面消息 。（陳順禎攝）

為了《萬眾同心公益金》活動，余思霆、波波同鄧凱文就一起組隊去沙頭角拍外景，與眾多位公益金總理共玩遊戲，出力支持慈善活動。但提到6月1晚直播節目中有否表演時，她們均表示目前沒有收到通知。

余思霆﹑波波﹑鄧凱文一起在沙頭角為公益金拍外景。（陳順禎攝）

而提到余思霆日前撰寫千字文在機場被性騷擾，並向有關航空公司投訴進度如何時，她就表示：「冇收到任何消息，（所以就不了了之？）係呀！不過我自己其實講出嚟嘅目的係唔想擺喺心入面，唔想委屈自己，所以我講出嚟已經舒服好多。（人生第一次遇到呢啲事？）唔係第一次，肢體都試過，可能嗰陣時細個就唔識諗咁多，依家大個咗啦就會覺得點解要受咁樣嘅委屈。因為第一次遇到當下你係唔知點樣反應嘅，如果下次再遇到當下就會講出嚟。」

波波自爆曾被性騷擾。（陳順禎攝）

而在旁的波波亦自爆曾被性騷擾：「實體上我都有試過，因為有一次搭公眾交通工具，我見到佢嗰個鏡係反咗佢Zoom我隻腳，我嗰陣着住黑絲（絲襪），跟住之後我就睇到，但我反應唔切，就即刻跑咗落車，所以我都覺得有啲後悔。如果俾我下一次見到，我一定捉住佢，起碼同我講聲對唔住都要囉。（入行前還是入行後？）入緊行。」除了上述被性騷擾之外，波波還透露曾被直線攻擊摸手摸腳：「我就同佢講比3秒你，好講對唔住，我已經好忍住唔嬲，佢係蓄意嘅，（對方講咗對唔住之後你原諒佢？）佢都冇講，之後扮唔知走咗，（有冇報警？）有嘅，後尾有follow返嘅。」最後雙方達成共識才解決這件事。