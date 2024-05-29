關楓馨首任大型直播主持感壓力　何沛珈回應奧運六星傳聞有玄機

《萬眾同心公益金》將在6月1日假電視廣播城直播舉行，而今（29日）就舉行記招活動。其中首擔任大型直播主持的關楓馨在接受《香港01》訪問時就表示確有壓力，但只要在事前做足功課做好自己就可以。

《萬眾同心公益金》將在6月1日假電視廣播城直播舉行。（陳順禎攝）

首擔任大型節目直播主持的關楓馨，在受訪時就表示的確有壓力：「我覺得有壓力係好嘅，關心或緊張呢樣嘢先有壓力，有少少壓力先可以令自己做得更好，但我唔過分去擔心，只要喺每一個步驟每一個位做好自己就ok。（直播會唔會好驚？）唔會驚，但我覺得有一種壓力或緊張係想做好件事，但係我覺得喺嗰個位到只要自己做得好，之前大家夾好嘅時候，我覺得係最好。因為要突發嘅嘢係永遠預計唔到，所以大家要好好有一個默契，總之可以準備好嘅嘢就要準備好晒。」

而在旁的何沛珈己有直播主持經驗，她亦樂意同師妹關楓馨分享心得：「雖然我有經驗但經驗唔多，但我都會將我之前吸收嘅嘢會話俾佢知。」她們二人當晚只會負責司儀工作，並不會有其他表演。

關楓馨﹑何沛珈將擔任主持。（陳順禎攝）

另外，提到有傳TVB推出的「奧運六星」中有何沛珈，對此她就笑言：「呢個消息就要期待6月5號記者會再公布。」言語中似乎己公開了答案。而提到有網民認為TVB推出的「奧運六星」，其實就代表着是受捧對象，對此她就表示：「其實呢個消息暫時未定同公布，但係我認為有幾多個人出嚟做代表，咁啱嗰幾位嘅形象係符合奧運，比較運動健康型，揀佢哋出嚟做代表啫。」至於是不是受力捧，她就表示不太清楚，同時強調假若當選「奧運六星」之一，一定會做足功課，將會找出過往5年的奧運會資料出來看。