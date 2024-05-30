港姐冠軍人妻度蜜月大解放狂騷身材　馬爾代夫星級服務索價呢個數

現年32歲的「十優港姐」麥明詩於今年1月30日晚，與盛勁為分別在社交網出post宣布喜訊，承認已向對方求婚成功，並分享了求婚時浪漫照片和片段，女方首先用名錶向男友求婚更是非常破格。兩人的婚禮於3月24日假吉列島遊艇會舉行，婚禮的名字更是取自兩位的名字，名為「勁甜麥」，相當有意思。一對新人在摯親好友的見證和祝福下，正式結為合法夫妻，展開人生新一頁。麥明詩與老公日前已出發前牡馬爾代夫度蜜月，享受甜蜜的二人世界，她亦有於IG post出旅遊期間的靚相和短片跟大家分享。

襯到絕。（IG圖片）

麥明詩、盛勁為與一眾兄弟姊妹見傳聞，過氣緋聞情侶鄭衍峰和馮盈盈大方同場。（葉志明攝）

麥明詩與盛勁為拍攝婚照花絮片段。(IG截圖)

麥明詩與盛勁為拍攝婚照花絮片段。(IG截圖)

麥明詩與盛勁為拍攝婚照花絮片段。(IG截圖)

從麥明詩昨日於IG story分享的短片可見，她和老公盛勁為一起去了潛水，遇見到海龜和魔鬼魚等海洋生物，她還表示是第一次遇見海龜。麥明詩穿上密實泳衣影靚相，大騷一雙白滑美腿。夫妻倆又跟導師做水上瑜伽，麥明詩俯身慢慢站起身的一刻，豐滿上圍即時展現人前，性感度瞬間飊升。麥明詩與盛勁今次在馬爾代夫入住當地的Club Med Finolhu Villas，根據度假村網頁的住宿資料顯示，住宿4晚或以上可獲免費星級精緻蜜月服務，而且房價已包三餐及超過60項的多元水陸活動，其中最經濟的海灘別墅4晚收費約港幣30,000元。麥明詩與盛勁為在每張相及片都有Tag度假村，大有可能是獲得了贊助。

麥明詩度蜜月大解放。(ig圖片)

麥明詩度蜜月大解放。(ig圖片)

麥明詩老公盛勁為。(ig圖片)

麥明詩與盛勁為的蜜月酒店房。(ig圖片)

麥明詩的上圍令人噴血。(ig圖片)

麥明詩熱愛潛水。(ig圖片)