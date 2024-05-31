佘詩曼90年代投資股票損失慘重　冇錢交稅：我問朋友借

由影后劉嘉玲首主持的內地綜藝節目《嘉人自友約》，最新一集就邀請了視后佘詩曼（阿佘）做嘉賓，她們在西貢享受美食及大談內心話，原來不講不知道阿佘在《金枝慾孽》中有一幕鏡頭竟與林保怡出了另類招數完成拍攝，而出來的效果完美無瑕。

阿佘在節目中有問必答 。（影片截圖）

2004年TVB推出的劇集《金枝慾孽》大受歡迎，但在拍此劇時很多時候是沒有劇本的，令阿佘都感到有壓力：「我們沒有劇本，飛頁的，故事它有設定好了，但是對白甚麼細節根本不知道。所以我們就每天考試，所有演員就再等，甚麼時候出（劇本），然後十二點、一點出來了，每個人就拿着那麼多劇本，然後就散開了，消失了所有人，背台詞，特別難。」而在其中有一幕她與林保怡的對手戲，因為時間太趕關係，所以用了另類手法互相幫助完成拍攝：「有時候太趕，記不了劇本，然後林保怡就貼了一個稿子在我的背面，然後我又貼了一個稿子，在我的鏡子，我是坐鏡子前面，然後他站在我的後面，所以他看我的背，我看鏡子，因為那場戲是在現場又改了一遍，所以我們根本真沒時間去背得太熟，所以我們就輔助一下自己。」原來這一段戲份背後竟發生了這件趣事。

阿佘表示拍攝《金枝慾孽》是很多時候是沒有劇本的。（影片截圖）

原來是這一幕。（影片截圖）

另外，阿佘除了樣貌被指與劉嘉玲相似之外，原來她們二人有一共同點，就是在股票市場失利，損失慘重，阿佘表示：「剛入行的時候聽到很多小道消息，說買這個股票買那個股票，然後我就買了一次股票，虧了反正20幾萬，我都崩潰了，（甚麼年代？）1998年，然後我就把我所有的錢，還有問我阿媽拿錢，然後去賠了，好了到年底了要繳稅了，我就頭疼，然後我再不能問我媽拿了，我覺得很丟人，然後我就問我朋友借了一些錢繳稅，然後以後我就反正不買股票。」從那個時候開始，她就覺得存錢是非常重要，所以有錢就存起來。

劉嘉玲同阿佘曾在股票市場損失慘重。（影片截圖）

而在節目中劉嘉玲問到阿佘最不喜歡他人問她甚麼問題時，她就二話不說是甚麼時候結婚：「好煩的，我都關你甚麼事，甚麼時候結婚。朋友就可以聊天，就可以這麼說，如果說不熟的，（你內心獨白就是關你什麼事）對，我明白就是關心或者好奇，因為問的人可能只問一次，但是被問的人已經回答了幾千次，所以他不明白，但我也不會怪他，但是我自己最討厭的是這個問題。」