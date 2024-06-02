馬國明自嘲去節目巡禮做TVBuddy　原來2024年劇集產量幾近係零！

馬國明早前出席無綫（TVB）年中節目巡禮，日前《東張西望》亦報道了該次盛事，而訪問中，馬國明就直言對自己受邀出席感到奇怪，事關他到場後發現節目巡禮中宣傳的劇集和節目都「唔關自己事」。



馬國明講到咁明顯。（《東張西望》截圖）

馬國明在訪問中自嘲當晚去做吉祥物，說道：「其實今晚嚟，冇一套我嘅劇。我諗公司叫我嚟，係因為爭隻TVBuddy，所以就叫我嚟。」還好黎諾懿補充說：「你知唔知最犀利係咩？冇劇，都要佢嚟，即係代表咩呀？地位係冇嘢......（可以取代）」

馬國明參演過不少重頭劇。（網上圖片）

其中就有《創世紀》。（網上圖片）

其實馬國明自1999年入行以來，可算是除陳豪以外，最多產的男藝人。入行第一年，雖然只是飾演一些配角，但仍獲安排參演《創世紀》、《洗冤錄》兩套大作，其後亦曾參演《陀槍師姐II》、《十月初五的月光》、《金裝四大才子》、《封神榜》、《倚天屠龍記》、《皆大歡喜》等家傳戶曉的劇集。當時還是訓練班出身的他，更曾於《男親女愛》活動上扮演過真人版「小強」。

馬國明算是TVB的多產小生。（網上圖片）

經歷數個年頭，馬國明就開始出演一些主演角色，2006年更憑《愛情全保》首度獲提名「最佳男主角」提名，亦成為了TVB重點力捧小生，2006年《律政新人王II》中更首次出演男主角「辛萬軍」一角。

馬國明。（IG@kennethmkm）

馬國明立即扮無辜話捉飛行棋。(《隱形戰隊》截圖)

其後馬國明漸漸成為TVB一線小生，主演《梟雄》、《心理追兇MindHunter》、《降魔的》、《宮心計2深宮計》、《白色強人》等劇集均大受歡迎。當然，一個人要每年主演兩套或以上劇集幾乎是不可能任務。隨着馬國明出演的戲份愈來愈重要，馬國明亦變得沒這麼「多產」。

馬國明睇得好入神。（《降魔的2.0》截圖）

2018年馬國明於重頭劇《宮心計2深宮計》中飾演任三恕，翌年才有另一套劇集作品《白色強人》面世。2020年及2021年馬國明就較為「多產」，分別主演了《降魔的2.0》、《C9特工》、《使徒行者3》，和《寶寶大過天》、《星空下的仁醫》，亦客串了《陀槍師姐2021》，幾乎每套劇都是主演，馬國明可說是超額完成。

馬國明參演《星空下的仁醫》。（截圖）

2022年《白色強人II》飾演唐明之後，2023年亦有4套劇集面世，分別是《隱形戰隊》、《法言人》和《新聞女王》，其中他亦客串了《破毒強人》。來到今年2024年，馬國明的劇集產量大減，暫只有一套已播的10集短劇《飛常日誌》，其餘《妳不是她》和《逆天奇案2》均是客串登場。據資料顯示，現時馬國明只有一套正在籌備的《新聞女王2》在手。

原來2024年馬國明只有一套10集短劇《飛常日誌》。（劇照）

又難怪馬國明會在訪問中，笑言自己被叫去節目巡禮做TVBuddy吉祥物。因為以今年成績表來說，馬國明真係沒有劇集作品可供宣傳。