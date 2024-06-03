墨雨雲間劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《墨雨雲間》陸劇又名(The Double)，改編自嫡嫁千金小説。有任亞南作為編劇，侶皓吉吉為執導，由《延禧攻略》吳謹言、王星越領銜主演的一套以大女主角古裝復仇為題材的電視劇。今次更有陳喬恩出演惡毒後母。而今次《墨雨雲間》避開了《慶餘年》第二季的演放時間。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《墨雨雲間》｜劇情大綱

燕京第一美人薛家千金薛芳菲（吳謹言飾），是一名才女，但為了能與下嫁給窮小子沈玉容，不惜與父親對抗，好在有弟弟薛昭的力挺，以及沈玉容的承諾，最終薛芳菲的父親薛懷遠才接受這樁婚事。

有一日，薛芳菲從睡夢中醒來，卻發現自己衣衫淩亂， 一名男子強行侵犯了她。這突如其來的噩夢，令薛芳菲更是陷入了絕望之中。沈母和沈如雲竟然目睹了這一切，卻惡意地誣陷她偷情，並將她囚禁在了柴房當中。沈玉容回來後，打開柴房帶薛芳菲離開。薛芳菲在喝下沈玉容遞給她的水後就昏睡了。待她再打開的雙眼時，發現自己正躺在一個深坑之中。命運似乎從未放過薛芳菲，由沈玉容口中得知，她的父親薛懷遠因貪汙而遭到牢獄之災，而她的弟弟薛昭更是被土匪殺害。沈玉容手持鏟子，把薛芳菲打暈再活埋。

原來，主使此事的正是身份尊貴的婉寧公主。婉寧公主要脅沈母和沈如雲，迫使他們共同陷害薛芳菲偷情，她的目的很明確 - 要成為沈玉容的妻子。沈母和沈如雲別無選擇， 為了保住自己的性命，只能屈從於婉寧公主的要求。

姜梨與侍女桐兒途經河邊，意外發現受傷奄奄一息的薛芳菲。二人將她緊急救起。當晚，姜梨想悄悄地帶食物給薛芳菲，不料她才剛踏出貞女堂的大門，就被人誤以為是私會男子，因而對她拳打腳踢。薛芳菲看到姜梨時已經是奄奄一息。知道自己時日無多的姜梨，將證明自己身份的釵子交給了薛芳菲，希望她能向父親伸冤。之後姜梨離世，薛芳菲以姜梨的身分回到京城，對抗惡毒後媽季淑然。薛芳菲在肅國公蕭蘅（王星越飾）等人的悉心相助下，歷經重重險阻，頑強應對不公。最終，她得以營救被意外囚禁的父親，並協助蕭蘅伸張正義，捍衛百姓利益。

《墨雨雲間》播出時間｜最新追劇日曆

《墨雨雲間》一共有40集，由優酷網上獨家播放，優酷VIP會員首更5集，6月3日起星期一至星期四每天18:00更新2集，星期五至星期日每天18:00更新1集。SVIP每個更新日提前6小時看正片。

墨雨雲間官微@Weibo

《墨雨雲間》｜演員人物關係圖

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《墨雨雲間》｜演員

吳謹言 飾 薛芳菲

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王星越 飾 蕭蘅

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陳鑫海 飾 葉世傑

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梁永棋 飾 沈玉容