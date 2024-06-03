大馬女神Miko Wong任瘦身品牌大使　唐安麒話同網民分享宇宙飲食

「瘦身教主」唐安麒（Dr.Angel）日前（31日）在銅鑼灣一個商場舉行品牌大使發布會，宣布委任馬來西亞人氣藝人Miko Wong（黃潔琪）為品牌大使。Miko Wong以「Pink Lady」造型上陣、身穿粉紅露肩短裙，盡展美好身段，完全是因親身體驗「宇宙飲食」及「10日瘦10吋」皇牌療程，所打造的美麗成果，現場有逾半百粉絲應援。

大馬女神Miko Wong任瘦身品牌大使。

唐安麒旗下的孖妹組合JJBABY落力跳唱打頭陣，為發布會揭開序幕，昔日是童星的JJBABY，搖身一變成為K-Pop美少女，演出令人眼前一亮。JJBABY兩位成員JAYBO及JAYBIE曾參演多部劇集包括《星空下的仁醫》及《十月初五的月光》，憑「洋蔥式」的催淚演出成為網民熱話，近年她們在韓國的YS偶像學院攻讀出道班。緊接則是另一女團LadieS上陣演出。

唐安麒旗下的孖妹組合JJBABY落力跳唱打頭陣，為發布會揭開序幕。

JJBABY兩位成員JAYBO及JAYBIE曾參演多部劇集包括《星空下的仁醫》及《十月初五的月光》。

唐安麒表示邀請Miko Wong擔任品牌大使，是因為早前發現Miko Wong在社交平台談及「宇宙飲食」：「我有次睇IG時，見Miko有提及我，原來她和網民分享『宇宙飲食』，更見她在IG有很多粉絲，同事說Miko在馬來西亞很有名氣。見她一直按着『宇宙飲食』去改善飲食習慣，效果也不錯，所以我就想，不如找她做『實證人』吧！她每次來港會來分店做『10日瘦10吋』療程，本身愛運動的她也深知要減『鬼祟肉』是很難，所以在療程幫助下線條更完美。『10日瘦10吋』療程推出多年，至今大受歡迎，因為參加者在10天內透過體驗宇宙飲食及做療程，不單成功瘦身，更明白健康飲食的重要，從而養成良好的飲食習慣，減去脂肪，挽回健康。」

唐安麒表示邀請Miko Wong擔任品牌大使，是因為早前發現Miko Wong在社交平台談及「宇宙飲食」。

Miko Wong說擔任Angel Face品牌大使，是因自己過往多年遍尋瘦身方法，卻屢試屢敗，直至有次在網上看到唐安麒提倡的「宇宙飲食」，親身體驗後，發現原來瘦身也可以吃得飽，可以改善體質重拾健康外，更加可以「瘦人不瘦胸」：「以前曾試過極端的減肥方法，例如戒吃澱粉質和糖，但原來會令我容易發脾氣，更令致血糖低而常常感到暈眩。直至我發現『宇宙飲食』，瘦身時可吃得飽，不用捱餓，有助身體排毒，比前感到更輕盈更精神，瘦身都可以瘦出健康體質，就連我怕冷或血氣不好等毛病，也逐一消失。而『10日瘦10吋』的療程，令我在10日內減了12吋，之前用盡方法也減不到的『鬼祟肉』部份，包括手臂、大腿和腰，完全也瘦了，最緊要是，上圍沒縮水，哈！」

Miko Wong說擔任Angel Face品牌大使，是因自己過往多年遍尋瘦身方法，卻屢試屢敗。

馬來西亞女神林明禎早前在零預警下，突然宣布因健康問題要暫時停工，即有網民指有「翻版林明禎」之稱的Miko Wong可趁機取代，Miko Wong說：「不要說取代，都是工作而已。我希望她好好休息，照顧身體。」笑言自己十分「捱得」的她，說盼望可參與拍攝真人騷外，更說稍後會為《ACE演藝模特大賽》擔任評審，勝出者可赴韓國受訓。