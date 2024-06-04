墨雨雲間｜吳謹言「復仇」劇受歡迎　演技有進步擊敗楊冪《狐妖》

2018年憑清裝劇《延禧攻略》紅遍大江南北的吳謹言，隨後推出的劇集口碑均下滑，人氣大不如前，近幾年更被發現無戲可拍，引來不少猜測。但近日其推出新劇《墨雨雲間》大獲好評，復仇戲路令她翻身成功，而且演技被發現提升了不少，劇集熱度更勝楊冪主演的《狐妖小紅娘月紅篇》。

2018年吳謹言憑清裝劇《延禧攻略》紅遍大江南北。（《延禧攻略》微博圖片）

在戲劇圈己沉寂多年的吳謹言，是次帶着新劇《墨雨雲間》重現觀眾眼前，大獲好評。劇集上線第二日累計播放量己經破1億，並登上多個網劇排行榜的第一名位置，在網絡劇熱度排行中亦獲得第一名，甚至多次超越由楊冪主演的劇集《狐妖小紅娘月紅篇》，同時更成為「優酷」播放平台中，年度最快破萬的劇集，收視同話題熱度高企不下，相當厲害。

《墨雨雲間》第二日已破1億。（微博圖片）

《墨雨雲間》熱度收視相當厲害。（微博圖片）

人氣再次急升的吳謹言，是次翻身成功除了劇本本身的復仇戲路相當適合她，特別是其處心積慮、步步為營，展開報復的手段，還有其演技亦提升了不少，令觀眾有代入感，所以看得的特別過癮。特別在於她的情緒轉變相當快，光一個眼神己充分表達出應有的感受，張力非常之強。

吳謹言演技提升了不少。（微博圖片）

特別在剛播出其與後母季淑然（陳喬恩 飾）碰撞內鬥一幕，二人利用眼神暗中較勁，在沒有犀利的台詞協調下，幾乎是眼神在打架，二人互相拉扯着，暗中對抗氣氛相當濃厚，無聲的較量看得觀眾欲罷不能，二人演技備受好評。大家留言表示：「被眼神震攝到了」、「高質量眼神戲」、「魏姐的演技遇強則強」、「脫胎換骨的演技」等，對她是次表演給予肯定。

眼神在打架。（微博圖片）

《墨雨雲間》講述薛家千金芳菲（吳謹言飾）被害死後，重生成為姜家二小姐姜梨，為親人報仇的故事，這一類型的角色絕對是吳謹言的戲路，所以今次劇集大受歡迎並不是沒有原因的。