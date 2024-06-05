TVB「御用宮女」孖百億富商老公賀囝囝1歲生日 豪宅空間大設泳池
撰文：董欣琪
出版：更新：
曾有無綫（TVB）「御用宮女」之稱、現年37歲的前港姐李美慧（Vivi），2018年與年長25歲的百億富商曾文豪結婚，婚後相繼誕下一女一子，榮升百億豪門少奶奶的李美慧亦自此專心照顧家庭。日前囝囝迎來1歲生日，李美慧為寶貝仔大搞生日Party，她上載了一段短片，並寫道：「終於到James一歲啦，首先感謝自己，哈哈哈，真的不容易！特別是面對突如起來的小孩子生病。最大的願望是祝小朋友們健康成長！」
片中所見，生日Party應該是在曾文豪自家豪宅舉行，現場以大量氣球佈置，還準備了蛋糕和各種小食，除了曾文豪媽媽、女兒曾昭怡及曾昭亮等之外，更邀請了多位小朋友到場為James慶生，一眾小朋友又有得玩又有得食，非常盡興。而曾文豪更同囝囝玩「騎膊馬」，帶着寶貝仔滿場飛，全程笑到見牙唔見眼，可見他非常開心！
點擊下圖逐格睇：
+6
而豪宅環境亦成為網民關注的焦點，可見屋內裝修帶有中式元素，全屋鋪上木地板，樓底十分高，空間闊落，飯廳擺放了一張可坐12人的圓枱，落地玻璃採光度十足，花園還設有大泳池。曾文豪抱住囝囝切蛋糕，一家四口又一起影大合照，幸福滿瀉！
+40