TVB「御用宮女」孖百億富商老公賀囝囝1歲生日　豪宅空間大設泳池

曾有無綫（TVB）「御用宮女」之稱、現年37歲的前港姐李美慧（Vivi），2018年與年長25歲的百億富商曾文豪結婚，婚後相繼誕下一女一子，榮升百億豪門少奶奶的李美慧亦自此專心照顧家庭。日前囝囝迎來1歲生日，李美慧為寶貝仔大搞生日Party，她上載了一段短片，並寫道：「終於到James一歲啦，首先感謝自己，哈哈哈，真的不容易！特別是面對突如起來的小孩子生病。最大的願望是祝小朋友們健康成長！」

李美慧（Vivi）與曾文豪育有一仔一女。（IG@vivi326）

一家四口幸福美滿。（IG@vivi326）

去年7月曾文豪62歲生日兼囝囝滿月酒，場面熱鬧！（IG圖片）

榮升百億豪門少奶奶的李美慧專心照顧家庭。（IG@vivi326）

育有一對仔女。（IG@vivi326）

李美慧為囝囝大搞1歲生日Party。（影片截圖）

片中所見，生日Party應該是在曾文豪自家豪宅舉行，現場以大量氣球佈置，還準備了蛋糕和各種小食，除了曾文豪媽媽、女兒曾昭怡及曾昭亮等之外，更邀請了多位小朋友到場為James慶生，一眾小朋友又有得玩又有得食，非常盡興。而曾文豪更同囝囝玩「騎膊馬」，帶着寶貝仔滿場飛，全程笑到見牙唔見眼，可見他非常開心！

邀請了多位小朋友到場為James慶生，一眾小朋友又有得玩又有得食，非常盡興。（影片截圖）

曾文豪媽媽、女兒曾昭怡及曾昭亮等都有到場。（影片截圖）

百億富商曾文豪與前妻楊穎欣育有三名女兒，分別為曾昭怡、曾昭亮及曾昭令。（小紅書圖片）

曾文豪同囝囝玩「騎膊馬」，帶着寶貝仔滿場飛。（影片截圖）

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而豪宅環境亦成為網民關注的焦點，可見屋內裝修帶有中式元素，全屋鋪上木地板，樓底十分高，空間闊落，飯廳擺放了一張可坐12人的圓枱，落地玻璃採光度十足，花園還設有大泳池。曾文豪抱住囝囝切蛋糕，一家四口又一起影大合照，幸福滿瀉！

生日快樂！（影片截圖）

一家四口合照。（影片截圖）

切蛋糕。（影片截圖）

落地玻璃採光度十足。（影片截圖）

設有泳池。（影片截圖）

親子時光。（IG@vivi326）