菊梓喬去年跌斷腳唔搵緋聞男友幫　首映坐前後冇溝通情斷有跡可尋

前「星夢一姐」菊梓喬（Hana）早前宣布離巢發展，搖身一變就變成「HOY TV一姐」，以前她在TVB主要是唱劇集主題曲，而她過檔HOY TV後，亦是為HOY TV唱劇集主題曲，不少網民都指其實是「換湯不換藥」。菊梓喬早前接受其他傳媒訪問時表示自己遇家居意外險死，認真危險，她還透露家居意外後出現「大細腳」及「站不穩」的後遺症出現。

菊梓喬強勢加盟《星演》，與何哲圖再續前緣。（梁碧玲攝）

菊梓喬說到去年10月時在家中跌倒以致左腳腳掌骨折，經醫生治理後需要「打石膏」，更要坐足3個月輪椅，因為左邊腳長期沒有運動，導致有不少的後遺症出現，例如：肌肉萎縮、失平衡等。菊梓喬說到自己的腳就像小朋友一樣沒力：「左腳好似細路仔咁幼，兩隻腳Size差好遠，成個人失平衡，左邊傾斜歪埋一邊，好慘呀！」菊梓喬更講到當時在家中受傷後不知道可以向誰求救，怕麻煩別人的她最後由凌晨4時等到早上9時才致電女助手，結果還是要報警求助，在送院時她的腳已經腫如豬蹄及變黑。

菊梓喬去年10月時在家中跌倒以致左腳腳掌骨折。（陳順禎攝）

菊梓喬受傷後第一個找的是女助手，她感激女助手在坐輪椅的3個月照顧她。菊梓喬被問到緋聞男友吳卓羲時，她即「耍手擰頭」表示已經不要再說他：「都咁耐啦！再講好怪！」未知是否暗示與吳卓羲的一段情已逝？難怪早前電影《九龍城寨之圍城》首映時，二人入場後相隔數行，但完全沒有溝通，原來「情已逝」。雖然與吳卓羲的緋聞已成「舊事」，她被問到現在有沒有人追時，都暗示有數位追求者，亦有相約吃飯，但就「落閘」表示不是吳卓羲。

菊梓喬與吳卓羲相隔一行，但現場二人沒有交流，各有各坐。(葉志明 攝)

吳卓羲同菊梓喬同場現身，但未有坐在一起，而是一前一後的坐着。(葉志明 攝)

菊梓喬形容這一次受傷是「劫後餘生」，當時受傷未癒合的她更要「出騷」，負傷上台表演的她，還堅持不吃消炎藥及止痛藥，最後痛到在台上痛哭致歉，雖然被人罵她哭了整首歌，但亦有粉絲心痛她叫大家「唔好逼佢唱」。

菊梓喬當時受傷未癒合的她更要「出騷」。(梁碧玲 攝)