小一派位｜大女放榜失利派第8志願　三子之母吳日言下重要決定

6月5日是小一「統一派位」放榜大日子，今年有1.9萬人參加統一派位，83.7%人獲派首三志願，但有人歡喜有人愁，三子之母吳日言大女Bae是應屆學生，派獲第8志願：「今日我對住Bea，忍唔住流下眼淚。」



吳日言與丈夫結婚後，先後誕下三名小朋友。（IG：@YAN512）

吳日言大女BEA轉眼幼稚園畢業。（IG：@YAN512）

吳日言與拍拖17年的另一半結婚8年，先後育有大女Beatrice、二仔Zayden及上月20日才出世的孻仔，一家5口將迎來大轉變，大女Bea今年9月升讀小一，小一「統一派位」獲派第8志願，Yan與丈夫為了三位小朋友將來升學及生活，決定一家人移居英國，由於Yan仍在坐月，因此與家人計劃8至9月離港。

吳日言5月誕下三仔。（IG：@YAN512）

吳日言5月誕下三仔。（IG：@YAN512）

吳日言5月誕下三仔。（IG：@YAN512）

吳日言留言：「今日我對住Bea，忍唔住流下眼淚，Bea問我係咪唔開心，我話呢啲係開心嘅眼淚。今日小學排位大抽獎終於揭盅，想不到結果是......第八志願，所以我決定陪Bea去外國🇬🇧升學，今年九月就會正式入學。始終有三個小朋友，希望佢哋有更好嘅教育，我好有信心小朋友會好快適應，反而擔心嘅係我哋兩公婆，要面對一打三、起居飲食、社交、氣候... 今日呢一滴眼淚，當中有不捨亦有期待，為了下一代，我一定可以做到。#三寶媽媽 #我們這一家要走了 #七月咕嚕啦見 #一路寫一路喊」

大女派獲第8志願，令吳日言下定決心要移民。（IG：@YAN512）