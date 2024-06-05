WATERBOMB｜總部宣布願賠償遺失物及醫療費　再為混亂安排道歉

一連兩日的《WATERBOMB HONG KONG 2024》戶外音樂節上周末舉行，邀得泫雅、JAY PARK、JESSI、RAIN等來港表演，而香港都有LOLLY TALK同Tiab做代表。不過首日安排被觀眾鬧爆。首先有人斥入場安排混亂，完場後排隊等攞寄存行李時，紙製行李牌被淋到甩色融化，觀眾更淋住雨等到半夜，甚至有物品遺失，最終更驚動警方到場。觀眾到WATERBOMB的社交平台洗版留言，怒轟是貼錢買難受、精神肉體折磨，有人更表示覺得這次睇騷體驗是「成世人最慘的一日」。

由於是濕身音樂節加上落雨，觀眾一早著晒雨褸入場，但入場安排就被指混亂。（資料圖片/黃寶瑩攝）（資料圖片/黃寶瑩攝）

首晚活動約10點完騷，但觀眾在雨中排隊排到凌晨2點幾都未能取回寄存行李，有觀眾表示自己凍到病。（網上圖片）

RAIN是第二晚的表演嘉賓，大騷肌肉。（資料圖片/葉志明攝）

WATERBOMB官方指，當日活動上的設施因颱風而損毀，影響到安排，為此向觀眾致歉。（資料圖片/黃浩謙攝）

事發後，WATERBOMB香港主辦單位不只一次致歉，解釋是因為騷前掛颱風，行李寄存區、更衣室等設施受天氣毀壞，因而影響到當日的入場和寄存行李安排。聲明指：「我們處理有欠妥善，再次向受影響公眾致歉。活動首日未能領取物品的觀眾，我們已在活動翌日安排認領，現仍有極少量行李未領取，大會將妥善保存一星期，如無人認領之行李將按警方建議送到油麻地警署暫放。」又提供熱線讓觀眾查詢。聲明提到，第一日活動引發不少問題，但翌日已即時調整和改善，運作比首日順暢得多，又說：「此活動為獨立商業活動，希望藉此引入海外音樂節到香港，並沒有領取政府任何資助。截至2024年6月3日下午，主辦單位已完成舞台和其他活動設施拆卸工程。」

事發後，WATERBOMB香港主辦單位不止一次致歉。

而今日（5日），活動的官方IG有新消息，WATERBOMB總部表示會對受影響人士提供賠償，官方聲明全文如下：

大家好，Waterbomb香港的粉絲們！



我們是Waterbomb總部。



對於在6月1日（星期六）至6月2日（星期日）在香港舉辦的Waterbomb活動中遇到了3號強風信號的突發天氣狀況，但仍然與我們一起度過的粉絲們，表示由衷的感謝，同時深感抱歉。



由於在6月1日（星期六）香港懸掛了3號強風信號，為當時的演出安全帶來了嚴重威脅。Waterbomb活動將所有參與者的安全放在首位，因此為了保障藝人和粉絲的安全，對藝人的表演時間進行了調整，入場時間也有所延遲，對此表示歉意並希望大家理解。



特別是，6月1日（星期六）活動結束後，由於物品寄存處管理不善，加上大量降雨的影響，未能在突發天氣狀況下做好更充分的準備，導致粉絲們需要長時間等待，我們深表歉意。無論是香港的營運商還是代理商，Waterbomb總部對此事件負有共同責任，並深感抱歉。



對於因此而遭受不便的所有粉絲，我們深表歉意，並希望透過以下措施來處理因此而產生的損失：



首先，對於因長時間淋雨而感冒或需要接受醫療診治的粉絲，我們將透過營業責任保險提供醫療費用支援。



另外，對於寄存物品的遺失，請將物品寄存處的購買憑證發送給我們，我們將在彙總後，逐一通知賠償方案。



請發送郵件至waterbomb.hk.cs@gmail.com聯繫我們，我們將傾聽您的聲音，並將盡最大努力提供適當的賠償。



對遭受不便的所有粉絲再次表示歉意，我們總部將盡最大努力解決受影響粉絲的賠償問題。



謝謝大家。



Waterbomb總部敬上

