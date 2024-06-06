人氣女歌手暴瘦惹厭食症疑雲嚇親媽咪　解釋消瘦原因指正積極增肥

曾獲「我最喜愛女歌手」的方皓玟（小明），近月被指未走出情傷而暴瘦，背部瘦骨嶙峋，惹來厭食症疑雲，粉絲都非常擔心其健康，不停叮囑她要多吃一點。小明之前都有解釋過，表示未到下午5點已吃了三餐，又留言：「感恩大家近期好關心我健康，會唔會太瘦。其實我每日都食足3餐㗎，平時去茶仔我會食晒成碟炒飯再加杯奶茶。睇我手瓜起𦟌咁款，就知道我日常的確好勤力操練💪。所以大家唔使擔心，不過我都會聽大家話，再努力食多啲食多啲，炒飯一碟再加多份西多士啦！」

方皓玟被指暴瘦至見骨。（IG@charmainefong）

方皓玟瘦到被指有厭食症。（IG@charmainefong）

小明之前解釋自己有食嘢，又說：「其實我每日都食足3餐㗎，平時去茶仔我會食晒成碟炒飯再加杯奶茶。」（IG@charmainefong）

日前她再開直播，期間桌球界的「四眼Q后」吳安儀都有亂入，小明不開名「自抽」近日與冼靖峰的姊弟戀傳聞，吳安儀即「求愛」指自己不介意與小明傳緋聞，又提出自己的擇偶條件，原來她不喜歡毛髮濃密的男人。

當有人說小明的鎖骨好靚，她說鎖骨其實要「谷」，其間更即場用鎖骨「晾」大圈耳環。對於有人指她太瘦，小明說：「我咁努力做運動，啲人話我有厭食症，我真係好激氣好嬲呀！」其母親當時都有觀看直播，小明叫她不要睇太多新聞，以為她冇食嘢，澄清：「其實我食好多嘢，你唔好有誤解。」當有好友留言指小明食很多，小明即說：「係呀，我隊印尼炒飯成碟隊呀！」向觀眾表示自己正在積極增肥當中。

有網民認為小明鎖骨好靚。（IG@charmainefong）

方皓玟在直播中示範「鎖骨晾耳環」神技。（IG@charmainefong）

直播期間，「四眼Q后」吳安儀亂入，指小明是自己的偶像。（IG@charmainefong）

小明澄清自己冇厭食症。（IG@charmainefong）