苑瓊丹演技大爆發獲激讚　全普通話演出超犀利：暢快淋漓的演出

現年60歲的苑瓊丹（苑仔）出了名是好戲之人，近日為內地節目《國家寶藏》出演短劇大受好評，從現代演到古代，詮釋鄧老夫人的故事，每一個表情、台詞、動作等都演繹到位，全程使用普通話演出，好演技再次震撼人心，在微博掀起逾1千萬閱讀量。

苑瓊丹演技獲讚。（影片截圖）

在節目中苑瓊丹演出「屏山鄧族祝壽賀幛.前世傳奇」的故事，從現代的老奶奶演到古代老奶奶，在情緒演繹上非常能打動人心，特別是在古代的人設。身穿着古裝一頭白髮的苑瓊丹，飾演鄧老太太，在形體動作上已演繹得相當到位，沒想到她更使用普通話演繹，每一個鏡頭、台詞、表情等均發揮得淋漓盡致，完全沒有突兀感。特別在中後段的演繹，她從抱着沉痛的心情，到後來的憤怒提醒兒孫們不要向洋人投降，臉容爆出青筋，眼泛淚光，說話哽咽，到最後大暴發叫喊表示：「你們不打洋人，我一個人來打。」聲音撕裂着，最後整個人倒在地上，感染力非常強，讓不少網民紛紛激讚。

苑瓊丹飾演鄧老太太。（影片截圖）

每一個表情都演繹到位。（影片截圖）

而她事後在個人微博發文表示：「在節目組工作人員專業的配合下，作為演員的我經歷了一次暢快淋漓的演出。同樣，作為一名中國香港人，我在此之前並不了解這段歷史，也衷心希望，可以通過自己的演繹，讓更多朋友都了解到這段“被遺忘”的歷史。」