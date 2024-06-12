人氣視帝高鐵站被捕獲親民零架子　一舉動流露父愛被網民催生

現年50歲的馬國明，向來形象健康，而且給人感覺友善又親民，就算後來貴為視帝都毫無架子，始終如一，所以深得網民和觀眾喜愛，有着極佳的觀眾緣。

馬國明向來形象健康又沒有架子，深得觀眾和網民喜愛。（IG@kennethmkm）

馬國明於2019年憑《白色強人》首次奪得「最佳男主角」殊榮，絕對是眾望所歸。（資料圖片）

去年，馬國明更升呢做人夫，迎娶港姐老婆湯洛雯組織甜蜜家庭，加上劇集《新聞女王》爆紅，也令飾演「梁景仁」的他人氣急升，可謂事業愛情兩得意。與此同時，不少網民都心急馬國明幾時做爸爸，馬國明日前出席活動時就表示都是隨緣，不會刻意趕急也沒有壓力，有好消息會告訴大家。雖然暫時都沒有好消息，但馬國明之前曾在訪問中透露過心目中完美的生活是生兩個小朋友，因為他覺得父母始終會走，有兄弟姐妹凡事都可以有商有量，對他而言，最完美的家庭就是一家四口一起開開心心齊齊整整。

馬國明去年升呢做人夫 。（roxannetong＠IG）

《新聞女王》又大受歡迎，可謂事業愛情兩得意。（《新聞女王》微博圖片）

而近日，有網民在社交網分享了自己小朋友和馬國明的合照，從細節中，可感受到馬國明內心滿滿的父愛。相中，馬國明身穿一身便服，以素顏示人，照背景推測應該是在高鐵站，該網民表示本身抱著被拒絕的心理問了一句可不可合照，馬國明的回覆當然是「可以呀」。而馬國明在跟小朋友合照時，更特意彎下腰，並親切地搭著對方的膊頭，露出一副慈父的樣子。

馬國明日前在高鐵站被捕獲，與小朋友合照時還流露父愛。（小紅書）

網民大讚馬國明親切。（小紅書）

該網民事後心情仍非常激動，在社交網分享說：「剛到（香港）就碰見馬國明，真的不和內地一樣，抱著被拒絕的心理問了一句，可以合照嗎！居然說來呀！可以的！太友好太親切了吧！！他們是真的不會老啊」。對此，網民都大讚：「他是特地低下腰跟小朋友合照，好親切」、「沒有一點兒包袱的明星」、「馬明性格很好的，來過我公司商演。真人又高又帥。」也有網名向馬國明催生：「好有父愛，快點做爸爸啦，加油！」

網民留言。（小紅書）