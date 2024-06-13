TVB劇集6.13劇情｜繁花、家族榮耀之繼承者、愛．回家之開心速遞

TVB今日晚間劇集繁花、家族榮耀之繼承者、愛·回家之開心速遞精彩熱播。繁花 李李如何面對至真園危機？家族榮耀之繼承者 麗琪企圖殺害綺婷？愛．回家 Joe成力蓮最大威脅！6月13日最新劇情如下！

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五、日晚上8:00播映)

第2306集「糟了！Joe來了」(06/13)

天娥想方設法挽留Joe在身邊，希望他能夠擔任接龍企業的高層管理人員。然而，Joe另有所圖，向敢威提出想從低層做起。天娥特意向各部門的員工大肆宣揚Joe的加入，企圖拉攏他們。英進不小心打翻咖啡，令Joe帶來麻煩，天娥本有意嚴厲問責，但英進卻及時得到Joe的解圍，因此若水等人對他產生了好感的形象。另一方面，力蓮將Joe視為眼中釘，密切關注他的一舉一動，還策劃為他安排一個工作崗位。力蓮已經暗中部署好對付Joe，以為這樣做一定能令Joe深受其害而痛苦不堪……

家族榮耀之繼承者 (翡翠台逢星期一至五晚上8:30播映)

第24集 (06/13)

智斌和曉靈開始了全新的生活篇章。智斌決定將自己手中10%的股權抵押給皓兒，換取了80億元。趙母聽聞皓兒說沒有結婚打算後中風昏倒，在搶救之後，她怪責RIO對她說謊，皓兒主動圓了這個謊言。另一方面，麗琪成功地贏得了綺婷的信任，並把她獨自帶到遊艇上，企圖燒炭與她一同了結生命。

家族榮耀之繼承者劇照

繁花 (翡翠台逢星期一至五晚上9:30播映)

第9集 (06/13)

1988年，當阿寶遭到紡織科領導拒諸門外時，幸好有汪小姐施以援手，為他引薦。這讓阿寶結識了與他處境相同的小寧波，並合作完成了首張外貿試單。然而，至真園的動盪並未因此而平息，阿寶當初說「至真園撐不過三個月」的預言最終竟然成真了。胖廚再次向李李發出威脅，要率領後廚團隊一同離去。不久，廚房淨無人煙，盤盞四散，魚蝦盡數殞命，李李深感遭人算計。失去大廚和知名菜餚，至真園陷入一片混亂，李李最終不得不放下身段，前往夜東京尋求阿寶的幫助，因為她知道那裡是阿寶的大本營。玲子一見到這名不速之客，客客氣氣地上前招呼，短短幾句話間，兩名女士已有了一番交鋒。正巧此時，阿寶從諸暨歸來，聽完李李的敘述後，阿寶並沒有慌張，冷靜地告訴李李如何應對。作為條件，阿寶要求借用李李的頂頭包間，李李當即應允。日暮黃昏，硝煙彌漫。黃河路上的老闆娘們都不是等閒之輩，她們早早就在至真園訂好座位，只為一睹李李出醜的樣子。