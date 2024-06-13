家族榮耀之繼承者23集劇透｜陳靜同余安安忽然變密友　原來因為咁

TVB劇集《家族榮耀之繼承者》23集劇透。《家族榮耀之繼承者》演出陣容相當鼎盛，由佘詩曼、羅子溢、林峯、羅嘉良、許紹雄、劉江、黃浩然、王敏奕、陳瀅、梁靖琪、陳靜等人演出，而劇情都是圍繞家族之間爭權奪位的戲碼。昨日（12日）一集講到余安安在羅嘉良的手機中見到有陳靜的「床照」，打算利用床照來打擊她搶走自己的地位，結果卻令陳靜大受打擊而流產。

陳靜轉身看到自己的「床照」。（影片截圖)

最後在門口因為情緒太激動而暈倒。（影片截圖)

張鳳妮為了自己，把自己在門口偷聽到余安安與羅嘉良的對話告之陳靜，令陳靜知道流產是因為余安安，本來跟余安安已經有「血海深仇」的她，對她更恨之入骨。陳靜深知「君子報仇，十年未晚」這個道理，於是一直與余安安表面上友好，令余安安警戒心及防範心減低。

陳靜深知「君子報仇，十年未晚」這個道理。(影片截圖)

陳靜一直與余安安表面上友好，令余安安警戒心及防範心減低。(影片截圖)

陳靜借口約大家一起開游艇派對，實際是想騙余安安到游艇，余安安一上船就問陳靜等一下有什麼吃，陳靜表示有「燒烤」吃。陳靜讓余安安喝下紅酒後，把她綁起來，余安安被陳靜用水澆醒後問：「你喺我啲酒度落咗藥啊？」陳靜不慌不忙的在爐上繼續加炭，問余安安是否很怕：「好驚咩，當年你害到我啊爸啊媽燒炭自殺，嗰陣時我得8歲咋！我係唔係應該仲驚啊？」原來當年余安安為了娘家生意而從陳靜父母手上搶走生意，繼而令他們走上絕路，余安安得知真相後十分驚訝，因為她接連害死陳靜身邊的親人。

陳靜讓余安安喝下紅酒後，把她綁起來。(影片截圖)

原來當年余安安為了娘家生意而從陳靜父母手上搶走生意，繼而令他們走上絕路。(影片截圖)