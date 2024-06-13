北上發展小富婆罕晒性感誘人床照　無懼素顏真面目獲讚似深田恭子

前無綫藝人「細細粒」陳嘉佳多年來憑着肥妹可愛形象成功入屋，她自約滿無綫便正式離巢轉戰內地，由演員轉型做吃播網紅，主力在抖音開直播，成為美食帶貨達人。近年主力在內地發展的陳嘉佳，由於經常直播大飲大食，曾自爆體重達260斤（約287磅），直迫300磅。不過細細粒於去年下定決心認真積極減肥，近月終於瘦身成功。她透露由去年8月至今已搣甩超過150磅，現時體重148.1磅，相當犀利。

「細細粒」陳嘉佳在《My盛Lady》跟子華結緣。（劇照）

陳嘉佳未減肥前。

細細粒說，自己帶頭做「吃播」，有別於一般直播主只拿著貨品講解，她大快朵頤的樣子讓觀眾覺得食品真的好美味，從而吸引許多人畀錢買她的貨。（抖音：陳嘉佳）

（抖音@陳嘉佳）

陳嘉佳減肥成功後拍的手勢舞短片。(抖音截圖)

成功瘦身的陳嘉佳亦比前變得更靚女，更自信。現在的她無論身形和臉形都瘦了幾個圈，與之前肥胖時簡直是判若兩人，五官輪廓亦更標緻，更被指撞樣了1996年港姐冠軍李珊珊。日前陳嘉佳就於社交網曬出她的床照，留言寫道：「放工，今日聽到最多係……哇！你瘦到甘……😆😆😆我再想減多少少」相中的她穿上吊帶裙露出白滑美腿，性感又誘人。網民紛紛留言大讚她又瘦又靚女：「似深田公子」、「瘦到唔認得了」、「從實力派轉做偶像派了」。翌日她又曬出自己的素顏自拍照，無懼以真面目示人，足見她對自己充滿自信。素顏下的細細粒狀態亦相當好，面色紅潤，加上甜笑，清新又靚女。

細細粒的床照。(ig圖片)

細細粒素顏照。(ig圖片)

細細粒慶祝39歲生日。(ig圖片)

細細39歲生日寫真。(ig圖片)

細細39歲生日寫真。(ig圖片)

細細39歲生日寫真。(ig圖片)

細細39歲生日寫真。(ig圖片)

細細39歲生日寫真。(ig圖片)

細細粒慶祝39歲生日。(ig圖片)

網民於直播間被細細粒的雙腳驚呆了。(小紅書)

細細粒曾用特奕變瘦。(抖音)

細細粒首曬泳衣照。(fb圖片)

細細粒首曬泳衣照。(fb圖片)