TVB劇集6.14劇情｜繁花、家族榮耀之繼承者、愛．回家之開心速遞

TVB今日晚間劇集繁花、家族榮耀之繼承者、愛·回家之開心速遞精彩熱播。繁花 李李成功解決至真園危機！如何答謝阿寶？家族榮耀之繼承者 守義決定重回丘氏！愛．回家 天娥強迫愛盈在生命危險下應約聚會？6月14日最新劇情如下！

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五、日晚上8:00播映)

第2307集「被子外面很危險」(06/14)

天娥計劃前往山上拍攝以日出為背景的照片，她與樹仁和張愛盈約定清晨集合出發。張愛盈準時到達集合地點，但樹仁和天娥卻遲遲未現身，天娥更臨時失約。天娥另外安排了一次早會，讓三人聚在一起商討拍攝的事宜。張愛盈只好盡早起床，以確保能按時參加這次會議。另外，吳旺達政府贈送一對變種科莫多龍到本地主題公園養育。在運送途中，車隊經過列堤頓道時發生意外，其中一隻科莫多龍竟逃脫不見，運送人員更疑似遭牠吃掉喪生。為確保安全起見，張愛盈計劃請假留在家中，但天娥依舊要她準時與樹仁會合。

家族榮耀之繼承者 (翡翠台逢星期一至五晚上8:30播映)

第25集 (06/14)

守仁和芷彤及時營救了綺婷和麗琪。綺婷表示要提告，但被守義制止。另一方面，曉靈在遊艇上發現芷嵐的手機，智斌得知後主動將手機交給警方。看了麗琪的遺書後，守仁決定為妻子和女兒討回公道，並向守義提出重回丘氏集團擔任副主席一職。

家族榮耀之繼承者劇照

繁花 (翡翠台逢星期一至五晚上9:30播映)

第10集 (06/14)

危急時刻，玲子出面幫助了阿寶解決問題。作為神通廣大的上海老闆娘，她能夠辦成任何事情。阿寶坐鎮於後方在夜東京的後廚炒飯。按照玲子的指令，小分隊也悄然出發了。有一輛巴士停在至真園的門口，那是爺叔請來的港廚班底。看到這一幕，胖廚差點昏厥。盧美琳在至真園包廂等老闆娘出現，並指明一定要吃大王蛇，否則就當李李慢待顧客。氣氛頓時劍拔弩張。電梯門一開，殺氣瀰漫，原來是杜紅根帶領數十名手下到來。紅根的背景複雜，是盧美琳的前男友。他帶頭要發難。就在十萬火急之際，李李鎮定地遞上爺叔給的字條，紅根迅速看了一眼，便靜靜坐下。至真園推出了三道菜色，震驚了整個黃河路上下，吸引了大量客人重返至真園。一場轟烈的黃河路保衛戰劃上了句號。蒙受阿寶幫助的李李，應約借出了頂頭包間。到了夜晚，阿寶竟然親自前來。