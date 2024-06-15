郭富城新歌《EXIT》型到核爆　網民驚喜60歲都緊貼潮流唯有一缺點

與時並進，對於「樂壇舞王」郭富城來說絕對是再適合不過的形容詞。現年58歲的郭富城由1990年發行首張專輯而來，於樂壇打滾了34年有多，亦從來沒有停下過腳步創新。郭富城每次推出新歌，總會帶給樂迷甚至是非郭富城的粉絲驚喜。日前郭富城發布了新歌《EXIT》，也是充滿了話題性。



郭富城推出新歌《EXIT》。（YouTube@Aaron Kwok Amazing Channel）

郭富城的新歌《EXIT》可說是誠意滿滿！雖則說郭富城已是90代的歌星，但這次作品也絲毫沒有半點out-dated的感覺。《EXIT》音樂MV可粗分為他在排舞室對鏡獨自跳舞，以及在充滿藍光調之下，與dancers一起勁舞的畫面，亦完美對應了他的演藝生涯中兩種不同的場景。

郭富城推出新歌《EXIT》，製作真是落重本。（YouTube@Aaron Kwok Amazing Channel）

片長4:13中也沒有任何一刻不完美之處，勁歌熱舞的畫面和音樂，就算是「隔住mon」都感受到郭富城的激情，而且更帶給觀眾非常多的視覺體驗。不少網民都在音樂MV的底下留言大讚：「好型好帥，舞蹈好勁的MV」、「揮洒自如不斷挑戰自己」、「好柔軟的身段，扭得那麼騷，好愛」、「越聽越正 loop爆」、「60歲也可跳現代流行舞」、「型到核爆無得比！」不過，也有樂壇嘆完美作品也有敗筆之處，寫道：「曲 舞 唱都冇問題，係啲詞老套左啲」、「好有型，但啲歌詞有啲怪」、「好難聽」，更有人恥笑：「歌詞邊個填，咁都出得街？」

郭富城推出新歌《EXIT》，好有特色而且跟上潮流。（YouTube@Aaron Kwok Amazing Channel）

郭富城推出新歌《EXIT》，好有特色而且跟上潮流。（YouTube@Aaron Kwok Amazing Channel）

據知音樂為紀佳松Jeremy G (Future Sound)、Hanif Sabzevari、Erik Wigelius、Anders Wigelius、Daniel Kim 幾位製作，由Erik Wigelius、Anders Wigelius編曲，Edward Chan擔任監製，而填詞則是郭富城的經理人小美。

郭富城推出新歌《EXIT》，好有特色而且跟上潮流。（YouTube@Aaron Kwok Amazing Channel）

《EXIT》歌詞

(So listen up)

不願動 看不到太空

世界太濶 世界太美

要找到認同

起動吧 踼走虛與空

我要跳舞 跳到變老

跳出了動容

Wu Wu…. 坐著那可找到 心中火熱與天真

Wu Wu…. 只管開心跳舞 熱烈來靠近

(Da da da da)

請珍惜初心的聲音

(Da da da da )

初心的聲音不應該更新

(Da da da da)

方清楚初心釋出的繽紛

Now 1 、2、3 Exit

我要跳舞 跳得真

跳到世界允許的放任

愛上跳舞永遠滿載了真心

跳到節奏爆燈不過份

一起歡呼 一起跳舞 大踏步

一起高呼 一起鼓舞 慕 慕 慕

愛上跳舞 太開心

跳到每個拍子都叫好

Now 1 、2、3 Exit

風在動 太空中太空

世界太濶 世界太美 要找到認同

請互動 踢走虛與空

我要跳舞 跳到變老

跳出了動容

Wu Wu…. 坐著那可找到 心中火熱與天真

Wu Wu…. 只管開心跳舞 熱烈來靠近

(Da da da da)

請珍惜初心的聲音

(Da da da da )

初心的聲音不應該更新

(Da da da da)

方清楚初心釋出的繽紛

Now 1 、2、3 Exit

我要跳舞 跳得真

跳到世界允許的放任

愛上跳舞永遠滿載了真心

跳到節奏爆燈不過份

一起歡呼 一起跳舞 大踏步

一起高呼 一起鼓舞 慕 慕 慕

愛上跳舞 太開心

跳到每個拍子都叫好

我最愛跳舞 跳得那樣沉迷

只想分享 舞者一絲敬禮

我要跳舞 跳出一種決心

是徹底

我要跳舞 要高歌

跳到世界也許不冷靜

愛上跳舞永遠滿載了青春

跳到節奏爆燈不顧忌

一起歡呼 一起跳舞 大踏步

一起高呼 一起鼓舞 慕 慕 慕

愛上跳舞 太開心

跳到每個拍子都叫好

Now 1 、2、3 Exit