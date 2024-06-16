專訪｜JNYBeatz邊學邊做早婚爸爸　感激老婆陪捱窮推佢辭職轉跑道

不少人聽到有人廿幾歲就做爸爸媽媽，總覺得是意外、未玩夠、自己都未搞得掂，對JNYBeatz（下稱：JNY）而言，25歲做爸爸其實亦是計劃以外之事。若情況許可，他原本希望待自己事業有成才去想成家立室的事，不過世事往往就是計劃趕不上變化，小孩無預警誕生，音樂路仍未出頭的JNY也只得頂硬上。大仔如今已經5歲，回望做早婚爸爸這件事，JNY完全零後悔，更覺得是福份。而與他一起成為年輕父母的太太Karris，在公在私都是他的最佳拍檔，想當日Karris不但陪他捱窮、給他信心，更推他一把叫他裸辭琴行工作，正因如此大家才會見到今日的Producer Artist JNYBeatz。

場地：Vision Music



甫走過訪問場地，已見到JNYBeatz和一對仔女在睇新歌MV，兩位小朋友聽完三、四次已經識跟住唱！（葉志明攝）

5歲大仔已懂得操作音樂製作軟件

這大概是近期做得最愉快的一個訪問，甫走進訪問場地，就聽到小朋友嘻嘻哈哈的喧鬧聲，原來是JNYBeatz和一對仔女Jairuz和Jayla擠在電腦面前睇新歌MV，兩位小朋友皆十分精靈活潑。拍攝途中，最讓記者驚訝的，是年僅5歲的Jairuz竟然開著做歌的軟件Logic Pro操作，把裡頭的方格拉來拉去，然後播出一段旋律；而當攝影師叫JNY和仔女作勢影些彈琴硬照時，一對仔女不睇譜都識彈，囝囝更主動說：「我要Tune下（琴）先！」莫非音樂細胞真的有遺傳？

當JNY正在另一旁拍照時，年僅5歲的Jairuz自己拿著滑鼠在音樂軟件前又按又拉，似乎很懂自己在做什麼，過了一會便播出剛剛調好的作品。（葉志明攝）

妹妹Jayla則原來對打鼓比較在行。（葉志明攝）

與JFFT床哥超多共通點 決心出歌剖白年輕父親心聲

今日（6月16日）是父親節，JNY與JFFT的床哥剛推出了一首與為人父親有關的歌曲《毒男爸爸》，講到合作因由，JNY指自己去年上對方的《床哥心事台》節目宣傳，順便傾偈，發現二人有許多共通之處，「原來大家都係後生爸爸喎，都係比較年紀輕嘅時候做咗老竇，大家以前都好鍾意打機，仲要去埋同一間網吧，打同一隻Game！」月前JFFT搞歌謠祭，JNY因一些原因無緣參與，但雙方仍然決定要合作做歌，他說：「大家都話不如整吓啲親情歌或者煽情嘢，最容易就係搵返自身嘅經歷，就係爸爸！大家又鍾意打機，又係爸爸，不如整首歌叫《毒男爸爸》，其實本身呢個名係我哋亂改……」

JNY和JFFT的床哥都是年輕爸爸，二人在父親節推出以父親角度出發的歌曲《毒男爸爸》。

前幾天JNY和床哥貼出將這首歌命名的片段，二人其實都覺得歌名很老土，但最終還是採用了，他笑說：「我哋覺得好X，我真係做起咗個好Basic嘅Demo，之後我話不如改咗個名先啦，我都要Save低個File。佢話其實本身諗咗，但係覺得好X，我就逼佢講，佢仲同我講，通常唔小心講咗嗰啲就用咗㗎喇，最後真係用咗。如果我as聽眾，我見到呢個名一定會撳入去聽，睇吓佢咩料。」市場上一大堆歌頌母愛的歌，但講父親的就似乎較少，例如以兒子角度出發的《單車》（原唱陳奕迅）、《負親》（原唱小肥），但從爸爸角度出發的可說是沒有，「冇一首歌係講爸爸嘅心路歷程，或者真係由爸爸出發嘅，我哋今次講嗰樣嘢點解係毒男爸爸，就係我哋係毒男，但大家都係爸爸，講吓以前有幾廢，有幾毒。」

25歲突然做爸爸 雖是意外但仍覺是福份從未後悔

從外表看來，其實不覺得JNY是個毒男，他卻說自己是不折不扣的機迷，「以前中學打《信長》、打《魔獸世界》，總之咩Game都狂打。嗰個毒嘅狀態除咗係打機上嘅，個人都毒，我唔鍾意出街，同床哥一樣都係鍾意自己匿埋打機，同埋盡量少Social。」到後來，他建立了另一嗜好——做音樂，一樣終日窩在Band房、Studio，埋首於電腦前整歌。

JNY和床哥都是荃灣區長大的「毒L」，還曾經在同一間網吧打《信長》，不過去年二人才相認。（Instagram：jnybeatzz）

JNY與床哥分別在25歲及22-23歲做爸爸，JNY不諱言，對兩個未大透的毒男而言，這肯定是計劃以外的事，「我諗我哋兩個都唔係計劃以內啦，以前大家都係見一日過一日，所以歌詞入面先會有『突然由一粒蛋進化到究極形態』。」儘管小朋友在無預警下降臨，但JNY卻表示，自己從沒想過不要BB，他憶起知道太太懷孕時，內心其實很平靜，並沒有戲劇性的驚慌失措，反而是想：「都唔知係咪堅嘅。」到定下來時，他認清有BB其實是福份，「好多我啲Friend想有小朋友，搞極都冇小朋友，又話要睇醫生，又話要調理身體，真係唔係你話要有就有。難得有小朋友，我覺得係個福份嚟，所以咪嚟料囉。其實我冇諗㗎，嗰陣又要結婚，生小朋友，仲要開刀，開刀好貴㗎嘛，我戶口基本上開完刀，我都開埋自己嗰刀，哈哈。」

雖然原定計劃待30歲之後，事業有成才生BB，但JNY對於突然提早5年做爸爸卻仍覺得可喜，認為是福份。（葉志明攝）

大仔Jairuz出世沒多久，兩夫妻更三年抱兩，誕下細女Jayla，JNY指最初懷有Jairuz時，自己經濟狀況絕不穩定，但又很感恩工作量終於開始多，他坦言一直以來都想生兩個小朋友，但原定計劃確實沒那麼早，覺得是30歲後的事，「大部份人嘅Concept都係等你事業穩定啲先，等你大啲先，30歲後先算，而家都唔知搞乜，做音樂做到成擗屎咁，但係我同床哥都有講，如果調返轉30歲，即係而家先嚟生，嗰樣嘢又唔同咗喎。當時生嘅時候因為後生啲，顧忌嘅嘢冇咁多，調返轉而家先生，如果我而家都未搞得掂，咁點算呢？咁我係咪唔生呢？」常言道「有仔趁嫩生」，一來與仔女年紀差距和代溝都較少，二來單從體力而言，廿幾歲亦一定比三十幾歲捱得，所以JNY對於做早婚爸爸也絕不後悔。

近年香港生育率低，年輕一代都說世界很壞不敢生仔，JNY的想法是：「咩年代個世界都壞㗎啦，爭在你點樣教佢嘅啫。屋企點教佢，接觸啲咩人或者圈子都好大影響。」（葉志明攝）

以往見日過日 因小孩一下子發奮上進

孩子突然的到來，JNY和床哥都是一下子被迫急速成長，從以往什麼都覺得「是但」、「再算」，到突然間要對一個小生命以及自己的家庭負責。他說：「我同床哥喺做爸爸之前都唔知做緊乜，都係打機，唔知點，冇諗過要有上進心，到我哋真真正正結咗婚，生咗小朋友之後，唔知點解突然間有一個心，係覺得自己要向上爬，因為有小朋友要兼顧，或者有屋企要兼顧，所以先至突然之間會有嗰個上進心。」

榮升人父之際，JNY的音樂路途其實還不順遂，但未知是否因為小朋友腳頭好，加上對家庭有了責任感和承擔，開始多工作找上門，「你有老婆、有仔女，一定係要為咗佢哋諗囉，但唔係話你為咗佢哋諗，啲嘢就即刻會嚟㗎嘛，但係好奇怪喎，生咗小朋友之後，反而就真係多咗嘢做，當時真係擔心嘅，因為生小朋友啦，又要結婚啦，又要有地方住，要有奶粉錢，呢啲嘢完全唔知點搞，諗住之後再算啦，但係你再諗嘅階段嘅時候，又唔知點解好幸運地真係有Job。」

JNY覺得，做老竇最辛苦是BB初出世的時候，冇得瞓覺，大仔兩個鐘要起身飲一次奶，餵完奶又要洗奶樽，基本上唔使瞓。（Instagram：jnybeatzz）

作為導師，JNY眼見很多小朋友都是被家長強迫學音樂，所以他自己不會特別逼兩個仔女學音樂，他說：「我買部琴畀佢，買啲譜畀佢，鍾意咪打囉。我會教吓佢基本嘢，畀佢彈吓琴，畀啲歌佢聽，有時佢又睇我整吓Beat，搞搞吓就自己有興趣。」 （葉志明攝）

感謝老婆陪自己捱 曾窮到一碗米線兩份分

之後的幾年，比起Dusty Bottle的時期，樂迷愈來愈常聽到JNY的歌曲，不但他為各歌手作曲、編曲、監製的作品，還有他唱的樂曲，而歌曲的前奏階段都會有把女聲說：「JNY on the Beatz」而這把聲正正就是JNY的老婆Karris！兩人因玩音樂結緣，拍拖一年便結婚，二人初相識時亦是JNY最窮的時期，原因無他，因為做音樂的確很窮，「窮嘅指數係，你食個米線，過橋米線咪好大碗，乜餸都有嘅，咁咪嗌一個Share囉，跟住諗住加個餃子，好貴呀，廿幾蚊，唔加喇。我諗唔係話最Worse嘅，但最慳錢嘅時候就係咁樣。」他形容老婆確實好唔話得，「你要揀一個做音樂嘅男仔已經係唔話得啦，第二你仲要同佢捱喎，因為做音樂呢樣嘢你唔知㗎嘛，我唔可以話畀你聽，你等我兩年啦，我紅硬㗎喇，你等我三年啦，我爆硬㗎，你唔知㗎嘛。」

JNY感謝老婆在他最窮的時期仍然與他一起，陪他捱窮，更不斷給他信心，更鼓勵他大膽放棄教琴工作。（Instagram：jnybeatzz）

老婆大膽勸辭琴行工作 成就今日Beat Maker兼老闆

那個階段JNY主力教琴，收入尚算搵定，但一定不是搵到錢，有時還要面對學生流失，但Karris一直給他信心，甚至鼓勵他作出一個極大膽的決定，「我識我老婆之前已經經歷咗一段好長時間係做唔掂音樂，寫完啲歌又冇人要，夾完Band又唔紅，不如算啦，我唔理啦，教吓嘢算啦。記得去到一個位，我啱啱識佢冇耐，佢話：『你唔好再教琴行喇，你Quit啦！』我話：『Quit？大佬，我得幾千蚊一個月㗎喇喎，仲Quit？零㗎喇喎。』佢話覺得我啲嘢會有人要，所以就話你不如試吓Quit啦，其實係決心問題啫，你Quit咗先至會有其他嘢可能發生。」JNY其實都很不確定，但本住信Karris，就把心一橫辭掉琴行工作，連父母也擔心得很，就在此時，Karris建議他不如教整Beat，「嗰時7、8年前，我話冇人學㗎喎整Beat，唔興㗎喎，但試吓囉，點知又真係有人學喎，搞搞吓又幫吓啲Indie Artist整吓嘢，同啲Rapper整吓整吓，搞吓搞吓好似OK喎。」

問到兩個仔女最Sweet的舉動，JNY說，「個仔而家大個，成日打畀我，最Sweet係佢會每日係咁打畀我，係咁留言，走去留言話：『喂，我想搵爹哋呀，唔該打返畀我啦。』我個女又係，成日返屋企都會衝出嚟攬住我。」（葉志明攝）

JNY曾做過方皓玟、林家謙等演唱會嘉賓，兒子見到爸爸在這麼大的舞台上表演，都讚嘆：「你好犀利！點解你做咁多歌嘅？攞咁多獎嘅？點解你同咁多人合作嘅？無啦講啲咁嘅嘢，好random。」雖然他說：「我都唔知真定假。」但得到兒子認同，還是一臉冧滋滋。（資料圖片）

老婆亦是JNY作品的「QC專員」，每次聽他的Demo，只要Karris覺得OK，就通常都賣到；她覺得不OK，就通常賣不到。而來到今日，在公在私Karris都是他的好隊友，在私不用多講，在公則分擔不少行政工作，亦在音樂作品擔任監製、作曲等。去年底，二人的音樂學校Vision Music開張，也多得Karris推他一把。JNY說自己是個顧慮很多，常常想放棄的人，但老婆不斷鼓勵她衝出Comfort Zone，「嗰陣啱啱做完林家謙演唱會嘉賓，做完之後佢話你應該要搞㗎喇，我話好啦好啦，中途諗諗吓又好驚，多咗開支吖嘛，又有好多不穩定因素，所以咪唔搞。無啦啦佢話不如去睇吓啲地方先啦，睇睇睇、搞搞搞，一氣呵成咁就搞咗。」就是這樣，全港首間整Beat的學校便出現了，兩個仔女也多了一個接觸音樂的地方！

JNY固然有料，但若非老婆從後不斷推他一把，顧慮多多的JNY可能到今日仍未開到自己的音樂學校。（葉志明攝）

按圖睇更多JNY與家人訪問相：